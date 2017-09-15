كأس رئيس الدولة للخيول الأصيلة.. الأقوياء في تحدي «الديربي» العربي البريطاني

دونكاستر (الاتحاد)

يستضيف مضمار دونكاستر الشهير، اليوم الديربي العربي البريطاني على كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والذي يقام ضمن محطته الأوروبية الخامسة والسادسة ضمن سلسلة سباقاته لعام 2017 بنسخته الـ24 ، والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل، وتعزيز مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويقام السباق لمسافة 2000 متر جروب «1»، والمخصص للخيول بعمر أربع سنوات، وسط مشاركة 8 من نخبة الخيول، وبمجموع جوائز 80 ألف جنيه استرليني، وتمثل الجولة السادسة استمراراً متواصلاً لأجندة السباقات العالمية للكأس الغالية التي تقام تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم اللجنة المشرفة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة السباقات في مضمار دونكاستر.

ويحظى السباق باهتمام جماهيري وإعلامي كبيرين، باعتباره خاتمة افضل السباقات الكلاسيكية فئة الجروب 1 في المضامير البريطانية، بجانب المكانة الكبيرة للكأس التي ترسخت في المضامير العريقة خلال السنوات الماضية، حيث سيشهد سباق المحطة الأوروبية الخامسة للكأس مشاركة مميزة للخيول الحائزة عدة ألقاب في السباقات العالمية.

ويجمع الديربي البريطاني الختامي على الكأس الغالية نخبة الخيول في لقاء تحدي الأقوياء، ومن أبرز المشاركات «اقليم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، «برونتو تي» للمالك والمدرب سيد جي زوتليف، و«نفيس» للخيالة العمانية، «شامات الحصن» لإسطبلات الفرات، بجانب «مطرق»، ويغيب «لايتينج بولت» بطل النسخة الماضية بعد تخطية 5 سنوات، الذي أيضا بسباق نيوبري جروب 1.