السيسي: مصر منفتحة على الأديان كافة وتؤمن بالحوار بين الشعوب

القاهرة، الخرطوم (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، انفتاح مصر الدائم على الأديان والطوائف كافة، والإيمان العميق بأهمية الحوار بين كل شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها. جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، حسبما أفاد بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث، في بيان صحفي أمس، إن الرئيس المصري أكد العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، وانفتاحها الدائم على الأديان والطوائف كافة، والإيمان العميق بأهمية الحوار بين كل شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، استناداً إلى تاريخ شعب مصر العريق وحضارته وفهمه الوسطي للدين.

وحسب المتحدث، وجّه الرئيس المصري الشكر لسلطان البهرة على الجهود التي يبذلها خلفاً لوالده في ترميم المساجد الأثرية ومقامات آل البيت في مصر، وكذلك أنشطة الطائفة الخيرية المتنوعة. وأضاف المتحدث أن سلطان البهرة أثنى على ما تتمتع به مصر من حرية تتيح ممارسة الشعائر الدينية، وتكفل للجميع مناخاً مستقراً، منوهاً إلى الجهود التي تبذلها الطائفة في مجال ترميم المساجد الأثرية. وأوضح المتحدث أن سلطان البهرة قدم مساهمة مالية في (صندوق تحيا مصر) تقدر بعشرة ملايين جنيه.

إلى ذلك، ذكرت عدد من الصحف السودانية، الصادرة أمس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيزور العاصمة السودانية الخرطوم بعد غدٍ الخميس. وطبقاً للمصادر الصحفية، فإن زيارة الرئيس المصري ستستغرق يومين، وتعد الأولى من نوعها منذ فوز الرئيس السيسي بدورة رئاسية جديدة في الانتخابات الأخيرة.

وأوضحت الصحف، الصادرة من الخرطوم، أن الرّئيس السوداني عمر حسن البشير سيعقد مع الرئيس السيسي قمة رئاسية بالقصر الجمهوري، بحضور وزراء الخارجية والمياه والكهرباء. ويتصدر أجندة القمة ملف المياه، والقضايا المشتركة بين البلدين، مع الوقوف على الاتفاقيات المُبرمة، بجانب الأوضاع بدولة جنوب السودان، وما وصلت إليه المفاوضات التي تستضيفها الخرطوم برعاية من «إيجاد».

من جانب آخر، كشف القائم بأعمال السفير الصيني في القاهرة ليو يونج فينج، عن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين في سبتمبر المقبل للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي، مؤكداً أن الزيارة ستشهد وضع خطة جديدة مع الرئيس الصيني لدفع العلاقات المصرية الصينية إلى مستوى جديد.

وأوضح فينج خلال مؤتمر صحفي، أمس، أن مصر دولة نامية كبيرة للغاية في العالم العربي وأفريقيا، ومحطة مهمة في مبادرة الحزام والطريق، وإحدى الدول المؤسسة للبنك الآسيوي، موضحاً أن الرئيس الصيني قال إن مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، لتصبح بذلك أساس بداية العلاقات مع العالم العربي. وأشار القائم بأعمال السفير الصيني إلى أن بلاده لديها خبرة كبيرة في مجالات مختلفة مثل الكهرباء وبناء المدن، وهذا ما تساعد به مصر في مشروعاتها. واتفقت مصر مع شركة صينية لبناء أول قطار كهربائي يكون مربوطاً بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتزيد قيمة الاستثمارات الصينية في منطقة الأعمال في العاصمة الإدارية على 3 مليارات دولار.