تصنيف أكتوبر يحسم توزيع المنتخبات

باريس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن عملية سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والمقررة في الأول من ديسمبر المقبل في موسكو، ستتم على أساس تصنيف فيفا لشهر أكتوبر المقبل.

وكتب الاتحاد الدولي في موقعه الرسمي: جميع المنتخبات ستوزع على المستويات من 1 إلى 4 بحسب المعايير الرياضية مع 8 منتخبات في كل مستوى، هذا يعني أن نسخة أكتوبر 2017 في التصنيف العالمي فيفا ستستخدم لتوزيع جميع المنتخبات المؤهلة، بحسب تصنيفها بالترتيب التنازلي، حيث يضم المستوى الأول المنتخبات السبعة الأولى في التصنيف، إلى جانب روسيا المضيفة.

وأضاف: لا يمكن لمنتخبين من قارة واحدة الوجود في مجموعة واحدة باستثناء الاتحاد الأوروبي، الذي يمكن أن يشهد منتخبين من بلدانه الأعضاء ضمن المجموعة نفسها.

وسيكشف عن تصنيف فيفا، الذي سيتم الاعتماد عليه لتشكيل المستويات في عملية سحب القرعة، في 16 أكتوبر المقبل، أي بعد المباريات الأخيرة في التصفيات. وتقام مباريات الملحق في نوفمبر.

وتقام عملية سحب القرعة في الأول من ديسمبر في قصر المؤتمرات بالكريملين في موسكو، والذي يتسع لـ 6 الآف مشجع.

وتستضيف روسيا النهائيات في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018 على 12 ملعباً في 11 مدينة غرب البلاد.

وتصدر المنتخب الألماني الترتيب عن الشهر الجاري برصيد 1606، يليه المنتخب البرازيلي برصيد 1590 نقطة.

وتأهلت حتى الآن منتخبات السعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية عن قارة آسيا، وكل من بلجيكا وألمانيا وروسيا الدولة المضيفة من أوروبا، والبرازيل عن قارة أميركا الجنوبية، والمكسيك عن أميركا الشمالية والكونكاف.