توقيف القائد السابق لنينوى للتحقيق في اجتياح «داعش» للموصل



تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يوليو 2018 بغداد (وكالات) كشف مصدر مطلع أمس، توقيف قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي على ذمة التحقيق بشأن قضية سقوط الموصل إبان فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية. وقال المصدر في حديث لـ «السومرية نيوز»، إنه تم توقيف مهدي الغراوي على ذمة التحقيق بشأن قضية سقوط الموصل بيد تنظيم «داعش» الإرهابي. وكانت وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش، تناقلتها وسائل الإعلام المحلية العام الماضي، تفيد بصدور حكم بالإعدام رمياً بالرصاص بحق الغراوي الذي كان يشغل منصب قائد عمليات نينوى إبان اجتياح «داعش» على المحافظة، وحجز أمواله، لإدانته بالضلوع في انتكاسة القوات الأمنية أمام التنظيم الإرهابي في 2014.