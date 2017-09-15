8 منتخبات كبرى مهددة بالغياب عن المونديال

أنور إبراهيم (القاهرة)

رصد موقع «توبيتو سبورت» 8 منتخبات، بعضها لن يشارك في المونديال القادم، وبعضها الآخر ما زال يحاول التأهل قبل جولتين فقط على نهاية التصفيات، وتحدث عنهم في تقرير مفصل، حيث إن الأرجنتين وصيفة منتخب ألمانيا بطل مونديال البرازيل 2014 ظهرت خلال التصفيات في حالة بائسة، وبعيدة كل البعد عن مستواها المعروف، حيث افتقدت جماعية الأداء برغم ما يضمه منتخب التانجو من مواهب فردية كثيرة، ولكنها لم توظف على الإطلاق لخدمة الفريق، وهو ما ظهر بوضوح في نتائجها. ولم يتوصل المدرب الجديد جورجي سامباولي الذي حل محل إدجاردو باوزا، ويلقبونه بـ «صانع المعجزات»، إلى التوليفة السحرية المثلي التي تجعل ليونيل ميسي ورفاقه ديبالا وهيجواين ودي ماريا وباستوري وإيكاردي، وغيرهم، يتألقون أو يلعبون الكرة الجماعية التي كانت تميز منتخب التانجو.

أما هولندا فعلى الرغم من احتلالها المركز الثالث في مونديال البرازيل، إلا أنها تعتبر حالياً في مرحلة إحلال وتبديل، ونجومها المشهورون على وشك الاعتزال، والجيل الجديد من اللاعبين لم يكتسب الخبرة الدولية الكافية بعد، وعلى الرغم من الهزيمة الثقيلة التي مني بها منتخب «الطاحونة» الهولندية أمام منتخب فرنسا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا مؤخراً، (صفر/&rlm4) إلا أن أمامه فرصة ضئيلة للتأهل عن طريق الملحق إذ تحتل المركز الثالث في مجموعة تضم فرنسا والسويد وبلغاريا وبيلا روسيا ولوكسمبورج، وتبقت مباراتان تحسمان الترتيب بالمجموعة.

أما الكاميرون، منتخب «الأسود» التي لا تقهر، فلم يعد يستحق هذا اللقب إذ تراجع مستواه كثيراً خلال التصفيات، على الرغم من حصده لقب الأمم الأفريقية بالجابون، لكن رصيده في التصفيات 3 نقاط فقط قبل جولتين من النهاية، بينما رصيد منتخب نيجيريا الذي يشاركها المجموعة نفسها (10 نقاط)، وبات التأهل محسوماً للنسور الخضر. وتلك هي المرة الثانية التي سيغيب فيها الكاميرون عن نهائيات المونديال منذ عام 1990، وكانت المرة الأولى في مونديال ألمانيا 2006 .

ويعاني منتخب إيطاليا معاناة شديدة في التصفيات نظراً لوقوعه في مجموعة إسبانيا التي يبدو منتخبها في أحسن حالاته، وتضم إيطاليا لاعبين جيدين ولكنها على المستوى الجماعي تراجعت كثيراً. ومديرها الفني جيامبيرو فينتورا يتعرض لانتقادات عنيفة من الصحافة والجماهير الإيطالية لاهتمامه باللعب الهجومي أكثر من حرصه على المستوى الدفاعي الذي يميز الطليان على امتداد تاريخهم، وفرصة إيطاليا في التأهل كأحسن ثوانٍ ما زالت قائمة.