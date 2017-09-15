ماكليستر: ليفربول قادر على العودة في كل الأوقات

مراد المصري (دبي)

توقع جاري ماكليستر، أحد أساطير الكرة الإسكتلندية وأحد نجوم ليفربول وليدز يونايتد الإنجليزيين، أن ينجح المصري محمد صلاح في تقديم واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق في الملاعب الأوروبية، بفضل قيادة الألماني يورجن كلوب الذي يفضل لعب الكرة الهجومية والضغط على المنافسين في المقدمة.

وتحدث ماكليستر مع وسائل الإعلام المحلية خلال وجوده حالياً في دبي، لدعم حملة خيرية، وهي سلسلة الجولف «سوينج ضد السرطان»، بمشاركته في بطولة أقيمت في نادي الإمارات للجولف لجمع التبرعات لأصدقاء مرضى السرطان والقافلة الوردية، وكشف عن وجوده مع فريق ليفربول في المباريات الودية التي خاضها في هونج كونج، وقيامه بدور بالتعاون مع الإدارة حالياً بعد مسيرة حافلة مع الفريق، أبرزها حينما حصد معه 5 ألقاب في موسم 2000-2001.

وأوضح ماكليستر في حديثه أن كلوب يلعب بأسلوب هجومي مميز للغاية يجذب العديد من اللاعبين، وقال: صلاح لاعب يحب المساحات والركض والانطلاقات، وهو ما يفضله كلوب أيضاً ويساعد علي النجاح، بالنسبة لي كنت سأستمتع باللعب تحت قيادته عبر التقدم والضغط، والتقديم للجماهير ما يأتون من أجل مشاهدته من كرة قدم مميزة.

ودافع ماكليستر عن سقوط ليفربول أمام السيتي في الأسبوع الماضي، وقال: طرد ماني جاء قاسياً للغاية على الفريق، من الصعب مواجهة السيتي وأنت كامل العدد، فما بالك حينما تلعب ناقصاً خدمات لاعب لأكثر من شوط، لكن «الريدز» قادر على العودة وعدم التوقف كثيراً عند هذه الخسارة.