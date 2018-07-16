إصابة جنرال عراقي كبير بانفجار شرق سامراء



تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يوليو 2018 تكريت (د ب ا) أعلن مصدر عسكري عراقي مساء أمس، إصابة اللواء الركن عماد البياتي نائب قائد عمليات صلاح الدين مع 4 من جنوده، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مطيبيجة شرقي سامراء. وقال الرائد مخلف علي من قيادة العمليات: «المركبة التي يستقلها اللواء الركن البياتي تعرضت عصر الاثنين لانفجار عبوة ناسفة في أطراف منطقة مطيبيجة، ما أدى إلى إصابته مع 4 من جنوده بجروح متفاوتة، وأنه تم نقلهم إلى المستشفى». وتواصل القوات الأمنية العراقية المشتركة، تفتيش وتطهير مطيبيجة منذ 4 أيام، ومن 3 محاور، بهدف القضاء على ما تبقى من «داعش» الذين يتحصنون في المنطقة التي ترتبط بمحافظات صلاح الدين وديالى وكركوك.