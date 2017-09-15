6 فرق عربية تستأنف حلم «مونديال أبوظبي»

القاهرة (د ب أ)

تعود عجلة بطولة دوري أبطال أفريقيا للدوران من جديد، بعد توقف دام أكثر من شهرين، حيث تستأنف الفرق الثمانية المتأهلة للأدوار الإقصائية للمسابقة القارية حلمها في التتويج باللقب المرموق المؤهل لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بأبوظبي في ديسمبر المقبل.

وواصلت 6 فرق عربية مسيرتها في البطولة، بعدما تأهلت إلى دور الثمانية، عقب اجتيازها مرحلة المجموعات، وذلك في ظل سعيها لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائن الأندية العربية منذ عامين.

وتتسم المنافسة في الأدوار الإقصائية بالكثير من السخونة، حيث يصعب التكهن بهوية الفائز باللقب، لاسيما مع وجود 5 أندية سبق لها الفوز بالبطولة تطمح في الوقوف مجدداً على منصة التتويج.

وتستقطب مباراة الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم، أنظار محبي الكرة في القارة السمراء بشكل عام والكرة العربية على وجه الخصوص، كونها بمثابة نهائي مبكر للبطولة بين فريقين يتشابهان في الكثير من الأمور.