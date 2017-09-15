«ساحر البارسا» يصل محطة خيتافي

دبي (الاتحاد)

يتطلع برشلونة إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة، حينما يخرج لمواجهة خيتافي اليوم في الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية، ويسعى لاستغلال معنوياته المرتفعة بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو كفة الأرجنتيني ميسي ورفاقه الأرجح أمام منافس تفوق عليه مرتين الموسم الماضي، ونجح بهز شباكه 8 مرات، حيث تفوق عليه في مدريد بهدفين، وإياباً في الكامب نو بسداسية نظيفة وأهدر ركلة جزاء في نفس المباراة، كانت سترفع غلة البارسا إلى سباعية وقتها.

ويمر «البرغوث» ميسي بأفضل حالاته الفنية، حيث نجح بتعويض رحيل البرازيلي نيمار، وتراجع مستوى الأوروجوياني لويس سواريز، وأثبت مرة أخرى أنه النجم الأول للفريق والقادر على انتشاله من حالة الإحباط التي سادت جماهيره بعد الخسارتين أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في مواجهتي كأس السوبر، والرحيل المفاجئ لأحد أضلاع الفريق الهجومية.

ويعتمد برشلونة على مواصلة ميسي تقديم سحره، علماً إنه سجل 18 هدفاً في آخر 10 مباريات خاضها برشلونة على ملعبه في «الليجا»، فيما وصل إلى 30 هدفاً العام الحالي 2017، في الدوري، وهو الرصيد الأعلى لأي لاعب بين الدوريات الخمسة الكبرى، وذلك في وقت نجح فيه بتسجيل هاتريك في شباك إسبانيول هو الهاتريك رقم 27 في مسيرته في المسابقة الإسبانية.