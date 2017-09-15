الأزمات تحاصر «قلعة البافاري»

أنور إبراهيم (القاهرة)

على امتداد تاريخهم الطويل يمثل الألمان معاني الانضباط والالتزام واحترام القواعد المعمول بها في شتى مناحي الحياة.. كل هذا ينسحب على كرة القدم وأنديتها، وفي مقدمتها نادي بايرن ميونيخ العريق، الذي كان دائماً نموذجاً لكل هذه المعاني، وفجأة ومن دون أي مقدمات شهدت الآونة الأخيرة، خاصة في عهد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بعض مشكلات، التي تضرب النظام الذي يسير عليه النادي البافاري منذ سنوات طويلة، وتهدد استقراره وتشوه صورته، وبدأت ملامح التمرد وعدم الاقتناع بسياسة النادي تظهر على بعض اللاعبين، ولم يكن ما فعله الفرنسي فرانك ريبيري «34 عاماً» نجم الفريق عندما ألقى بقميص النادي أرضاً، لمجرد أن قام أنشيلوتي بتغييره في الدقيقة 77 خلال مباراة الفريق أمام أندرلخت البلجيكي في بداية مشوار النادي البافاري في دور المجموعات بالشامبيونزليج، سوى دليل على كسر قواعد النظام، وهي بالمناسبة ليست المرة الأولي التي يفعلها هذا اللاعب الفرنسي، الذي يتشدق دوماً بأنه يلعب للبايرن منذ 10 سنوات ويحب هذا النادي.

وقبل هذا الموقف من ريبيري وتحديداً قبل مباراة أندرلخت، كان النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد أدلى بتصريحات يلوم فيها إدارة النادي على عدم تعاقدها مع صفقات كبرى لنجوم كبار، واتهمها بالبخل في الصرف على الفريق، وأن ذلك يبعده عن منافسة كبار أوروبا. وفي وقت سابق أبدى توماس موللر نجم الفريق غضبه الشديد لجلوسه على دكة البدلاء وعدم المشاركة كأساسي في مباراة فيردر بريمن في «البوندسليجا».

كل هذه المواقف الغريبة على النادي البافاري، دفعت كارل هاينز رومينيجيه، الرئيس التنفيذي للنادي، إلى التصريح بأنه لن يسكت على المساس بصورة النادي، وأنه سيتولى بنفسه أمر كل من يوجه الانتقاد لإدارة النادي أو المدير الفني أو من يخرجون على النظام والسلوك القويم.

واستمراراً لحالة «انعدام الوزن» وتأكيداً لوجود شيء ما خطأ، ازدادت التكهنات في الصحافة الألمانية حول عدم رضا إدارة النادي عن المدرب الإيطالي أنشيلوتي ورغبتها في الاستغناء عنه بنهاية الموسم، وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية نقلاً عن وسائل الإعلام الألمانية إلى أن أنشيلوتي لن يدرب الفريق في الموسم القادم، وان جوليان ناجيسمان «30 عاماً» مدرب فريق هوفينهايم قاهر البايرن هو المرشح لتدريب الفريق.

يبقى أن الأيام المقبلة ستثبت ما إذا كان بمقدور إدارة النادي ممثلة في الرئيس التنفيذي رومينيجيه أن تعيد النظام والهدوء والانضباط إلى النادي البافاري العريق، مثلما أكد في تصريحاته الأخيرة أم أن تلك هي بداية تراجع وانهيار النادي البافاري!!.