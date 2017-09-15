كبار «الكالشيو» لتعويض اللكمات الأوروبية

روما(أ ف ب)

تحول أندية الوزن الثقيل الإيطالية نظرها إلى الداخل، لتخوض المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي، بعد أن تلقى معظمها لكمات عنيفة في مسابقة دوري الأبطال.

وسقط يوفنتوس، وصيف بطل المسابقة القارية الأم، على أرض برشلونة الإسباني صفر-3، ونابولي أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 1-2، فيما تعادل روما مع ضيفه أتلتيكو مدريد صفر-صفر.

في المقابل، يعود المشاركون في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» إلى منافسات الدوري المحلي بمعنويات عالية، بعد انتصارات مهمة، حيث فاز ميلان على مضيفه أوستريا فيينا النمساوي 5-1، ولاتسيو على مضيفه فيتيس ارنهم الهولندي 3-2، واتالانتا برجامو على ضيفه إيفرتون الانجليزي 3-صفر.

وعكست تصريحات قائد يوفنتوس الحارس المخضرم جانلويجي بوفون لموقع النادي في شبكة الإنترنت خيبة الأمل الأوروبية الكبيرة.

وقال الحارس الدولي المخضرم والخبير «39 عاماً»: لقد تلقينا لكمة قوية تفوق التصور. عندما تجهد لتحقيق الفوز وتجد أمامك أفضل فريق سبق أن لعبت ضده مرات عدة، تجد أن الأمر سيكون مقلقاً للعودة بعد مباراة كهذه، طالب زملاءه بالنهوض من تلك الكبوة، مشدداً على الفريق ما زال أمامه متسع من الوقت للتعويض والخروج من الموسم بالبطولات.

وأضاف: إنه لأمر جيد أن تشعر بالقلق. الفرق العظيمة والرجال العظام يعبرون عن أنفسهم بالعودة في الأوقات الصعبة.

ويفتتح انتر ميلان المرحلة اليوم في ضيافة كروتوني «نقطة واحدة»، فيما تبدو، نظرياً، مهمة فرق الصدارة الثلاثة سهلة، حيث سيحل يوفنتوس غداً ضيفاً على ساسوولو، الذي لم يحصل إلا على نقطة واحدة في المراحل الثلاث الأولى، في حين يستضيف نابولي الوافد الجديد بينيفنتو صاحب المركز الأخير «من دون نقاط».