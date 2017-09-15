كبار «الكالشيو» لتعويض اللكمات الأوروبية

روما(أ ف ب)
تحول أندية الوزن الثقيل الإيطالية نظرها إلى الداخل، لتخوض المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي، بعد أن تلقى معظمها لكمات عنيفة في مسابقة دوري الأبطال.
وسقط يوفنتوس، وصيف بطل المسابقة القارية الأم، على أرض برشلونة الإسباني صفر-3، ونابولي أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 1-2، فيما تعادل روما مع ضيفه أتلتيكو مدريد صفر-صفر.
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وعكست تصريحات قائد يوفنتوس الحارس المخضرم جانلويجي بوفون لموقع النادي في شبكة الإنترنت خيبة الأمل الأوروبية الكبيرة.
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وأضاف: إنه لأمر جيد أن تشعر بالقلق. الفرق العظيمة والرجال العظام يعبرون عن أنفسهم بالعودة في الأوقات الصعبة.
ويفتتح انتر ميلان المرحلة اليوم في ضيافة كروتوني «نقطة واحدة»، فيما تبدو، نظرياً، مهمة فرق الصدارة الثلاثة سهلة، حيث سيحل يوفنتوس غداً ضيفاً على ساسوولو، الذي لم يحصل إلا على نقطة واحدة في المراحل الثلاث الأولى، في حين يستضيف نابولي الوافد الجديد بينيفنتو صاحب المركز الأخير «من دون نقاط».