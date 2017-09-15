أرسنال يبدأ «المراجعة الشاملة»

لندن (د ب أ)

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي أنه بدأ عملية مراجعة شاملة، لبحث تداعيات حالة الفوضى التي أثارها مشجعون، وتسببت في تأخر بدء مباراة الفريق أمام ضيفه كولون الألماني لمدة ساعة، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. وكان نحو 20 ألف مشجع لكولون قد توافدوا إلى استاد الإمارات، معقل أرسنال في شمال العاصمة البريطانية لندن، وهو ما يفوق بكثير عدد التذاكر المخصصة لمشجعي الفريق الضيف، والبالغ 3 آلاف تذكرة. وحاول بعض المشجعين اقتحام الملعب وجرى احتجاز عدد منهم من قبل شرطة مكافحة الشغب، التي حاولت السيطرة على الموقف.

وتحدثت تقارير أيضا عن اشتباكات بين مشجعين لكولون ورجال أمن داخل الاستاد خلال محاولة الدخول إلى المدرجات قبل المباراة، التي انتهت بفوز أرسنال 3/&rlm&rlm 1. وذكر أرسنال «الجانرز» في بيان أن النادي عمل إلى جانب الشرطة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» واتخذ في الساعات القليلة السابقة للمباراة «خطوات واسعة» لمنع بيع التذاكر إلى مشجعي الفريق الضيف.

وأضاف: إصدار ثلاثة آلاف تذكرة لمشجعي كولون كان يتماشى والقواعد التنافسية، ولكن اتضح أن عدداً أكبر بكثير من المشجعين وصلوا إلى الاستاد، وهو ما تسبب في ازدحام واضطراب كبيرين خارج الاستاد قبل بدء المباراة.

وتابع النادي أن العديد من التذاكر بيعت بالسوق السوداء وهو أمر مخيب للآمال بشدة.