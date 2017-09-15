عمرو عبيد (القاهرة)

أعلن فريقا مدينة مانشستر الإنجليزية، سيتي ويونايتد عن نيتهما الواضحة منذ البداية، إعادة لقب البريميرليج إلى مدينة التراث والتاريخ والصناعة، بعد ابتعاد دام لمدة 3 مواسم، بالنسبة للسيتيزن وأربعة للشياطين، وتصدر كلاهما جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 4 جولات شهدت 3 انتصارات لكل منهما وتعادل وحيد، ليحصد الفريقان 10 نقاط في المقدمة، لكن «المان» اعتلى القمة بفارق هدفين عن البلومون، في حين يأتي حامل اللقب تشيلسي في المركز الثالث، بـ9 نقاط ثم واتفورد الرابع بـ8 نقاط.

واستهل يونايتد حملته لاستعادة المجد الغائب بتحقيق 3 انتصارات متتالية، قبل التعادل مع ستوك سيتي في مباراة، كان يمكن لكتيبة مورينيو حسمها، ليسجل معدلاً تهديفياً رائعاً هو الأفضل في الدوري حتى الآن بـ12 هدفاً، متصدراً لأقوى خطوط الهجوم في البطولة لأول مرة منذ سنوات طويلة، وإذا كان البلومون قد تعثر بالتعادل في الجولة الثانية أمام إيفرتون، فإن الفوز الكاسح بالخمسة على ليفربول في الجولة الأخيرة أثار الرعب في نفوس المنافسين، ليؤكد جوارديولا على أن موسمه الثاني في البريميرليج سيكون نارياً بكل ما تحمله الكلمة من معان، واحتل السيتي المركز الثاني من حيث قوة الهجوم بـ10 أهداف، وتساوى الفريقان في قوة خط الدفاع إذ اهتزت شباكهما مرتين فقط بالتساوي مع الصاعد حديثاً هدرسفيلد تاون، إلا أن فارق الأهداف الإيجابي «+10» للشياطين و«+8» للسماوي، يعكسان حقيقة قوة الفريقين هذا الموسم، حيث يتجاوز هجومهما الحدود الإنجليزية إذ يحتل المان المرتبة الثالثة بعد باريس سان جيرمان وموناكو، مع الفارق المعروف بين قوة الدوري الفرنسي والبريميرليج، بجانب إقامة 5 جولات في الأول مقابل 4 في الثاني، ثم يأتي السيتي في المرتبة الرابعة بعد ليون لكن بمعدل تهديفي أفضل.

ويتصدر مهاجما الفريقين أيضاً قمة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يأتي البلجيكي لوكاكو في المقدمة بـ 4 أهداف، بينما حل البرازيلي خيسوس ثانياً بـ3 أهداف، وهو الأمر الجديد على الفريقين بعد ابتعاد مهاجمي الشياطين عن قمة الهدافين منذ 4 سنوات، في حين كان أجويرو بمفرده هو المقاتل الوحيد للبلومون في مقدمة تلك القائمة طيلة السنوات الثلاث الماضية، وفي تأكيد آخر لتلك الحالة القوية التي يظهر عليها مانشستر يونايتد تحت قيادة مورينيو، تصدر الأرميني مخيتاريان قائمة أفضل صناع الأهداف بـ5 تمريرات حاسمة تبعده بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في الموسمين الأخيرين، بينما كان دي ماريا هو ممثل المان الوحيد في هذا الأمر قبل ثلاثة مواسم، ومع السيتيزين واصل دي بروين تألقه بصناعة هدفين بالتساوي مع زميله دافيد سيلفا في المرتبة الثانية، ليؤكد على جماعية البلومون مع بيب سواء في التهديف أو الصناعة.

من جهة أخرى يتصدر اليونايتد قائمة الفرق الإنجليزية من حيث القدرة على التوغل وإحراز الأهداف من داخل منطقة الجزاء بـ11 هدفاً، مقابل 9 للسيتي صاحب المرتبة الثانية، كما سجل لاعبو المان 3 أهداف من ركلات ركنية كأفضل الفرق استغلالاً للكرات الثابتة، وفريق سبيشل ون هو صاحب أكبر كم من التسديدات على مرمى منافسيه حتى الآن، بمجموع 79 محاولة بدقة 53% بينها 47 تصويبة من داخل منطقة الجزاء، وهو الرقم الأكبر على الإطلاق، لكن يتفوق سيتي بيب بنسبة دقة في التسديد بلغت 54% لإجمالي 65 تسديدة ظهر عليها التوازن الكبير بين 39 تصويبة من داخل المنطقة مقابل 26 من خارجها.