قوات النظام تستعيد تل الحارة الاستراتيجي المطل على الجولان

عواصم (وكالات)
كثفت مقاتلات ومروحيات النظام السوري بدعم سلاح الطيران الروسي، الضربات على ما يعرف بمنطقة «مثلث الموت»، الذي يضم مناطق شمال غربي درعا وريف القنيطرة الأوسط، حيث تم إحصاء 230 غارة منذ صباح أمس الأول، ما مكن الجيش النظامي من استعادة السيطرة على تل الحارة الاستراتيجي المطل على المنطقة التي تحتلها إسرائيل من هضبة الجولان، والذي كانت توجد به قاعدة رادار سورية رئيسة مضادة للطائرات قبل سقوطه بيد مقاتلي المعارضة في أكتوبر 2014. كما حققت قوات النظام تقدماً جديداً في الجبهة الجنوبية إثر معارك وموافقة فصائل معارضة على الانضمام إلى اتفاق «التسوية» معها، حيث على بلدات الحارة وسملين وزمرين بالريف الغربي لدرعا، إضافة إلى بلدة الطيحة بعد اشتباكات مع مقاتلين رافضين لما يسمى «المصالحة».
وفي تطور آخر، قُتل 9 مسلحين موالين لنظام الأسد، بقصف استهدف ليل الأحد-الاثنين، موقعاً عسكرياً لـ«الحرس الثوري» الإيراني قرب مطار النيرب العسكري بريف حلب الشرقي، الأمر الذي أكده الإعلام الرسمي في دمشق ولم تشأ تل أبيب التعليق عليه. من جهة أخرى، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» أن الدفعة الأخيرة من المستشارين العسكريين في «وحدات حماية الشعب» الكردية قد اكملت انسحابها أمس من منبج، بعد أن أنهت مهمتها في التدريب والتأهيل العسكري للقوات المحلية، وذلك بالاتفاق مع التحالف الدولي. وفيما شككت تركيا بانسحاب «الوحدات الكردية» بموجب الاتفاق، أعلن الذراع السياسية للقوات المعروفة بـ«قسد» خلال مؤتمر لها في مدينة الطبقة، أنها ستعمل على تشكيل «إدارة موحدة للمناطق التي تسيطر» من خلال دمج عدد من الإدارات والمجالس المحلية التي أقيمت في الأراضي التي تسيطر عليها» شمال وشرق سوريا وشرقها والتي تعادل ربع مساحة البلاد المضطربة.
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وفي معركة ريف درعا الغربي المتبقي بيد المعارضة، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «إن قوات النظام سيطرت على بلدات الحارة وسملين وزمرين، بعد موافقة الفصائل فيها على الاتفاق الذي ينص على دخول مؤسسات الدولة وتسليم المقاتلين سلاحهم الثقيل والمتوسط. كما سيطرت قوات النظام أيضاً على بلدة الطيحة لكن إثر معارك مع مقاتلين معارضين رافضين للتسوية»، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر عسكري قوله: «استعدنا عدداً من القرى بينها الطيحة» بعد القضاء على أعداد كبيرة من «الإرهابيين» وتدمير أسلحتهم وعتادهم. ورفض مقاتلون من «هيئة تحرير الشام» التي يغلب عليها متشددو «النصرة سابقاً» في المنطقة الاتفاق، ويخوضون معارك عنيفة ضد قوات النظام. وأسفر القصف الجوي السوري والروسي منذ أمس الأول، وفقاً للمرصد، عن مقتل أكثر من 30 عنصراً من «النصرة»، بينما لقي 12 جندياً نظامياً حتفهم بكمين نصبه المتطرفون.
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وفي تطور موازٍ، أعلنت «قسد» استكمال انسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية من مدينة منبج التي هددت تركيا باجتياحها، مبينة أنها «ستعمل على تشكيل إدارة موحدة للمناطق التي تسيطر عليها» في خطوة من شأنها تعزيز نفوذها شرق وشمال سوريا، ما يزيد أيضاً قلق تركيا التي ترفض أي وجود كردي قرب حدودها. وتهدف الخطة التي أعلنت في مؤتمر لمجلس «قسد» بمدينة الطبقة في الرقة، إلى دمج عدد من الإدارات أو المجالس المحلية المدنية التي ظهرت في الأراضي التي تسيطر عليها القوات نفسها شمال سوريا وشرقها. ستدمج الخطة مجالس الرقة ودير الزور ومناطق أخرى إضافة إلى الإدارة شبه الذاتية في منطقة الجزيرة الشرقية، ما يشكل «كياناً منظماً مشترك بشكل يمارس الحوكمة في المنطقة، ويرسم السياسات العملية لحياة الناس ويقدم الخدمات». وقالت إلهام أحمد المشاركة في رئاسة المجلس، وهي أيضاً سياسية سورية كردية بارزة: «هي إدارة منسقة بين المناطق، لتأمين الاحتياجات فيها». وتسعى «قسد» لوضع نهاية للصراع الدائر في سوريا بنظام «لا مركزي» يضمن حقوق الأقليات، بمن فيهم الأكراد.