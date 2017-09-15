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بدء الخطوات «الرسمية» لاستخدام تقنية الفيديو في دورينا

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تاريخ النشر: السبت 16 سبتمبر 2017

معتز الشامي (دبي)

بدأ اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة الماضية، التحرك بشكل رسمي وعملي، من أجل تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الموسم الجاري.

ويتطلب تطبيق تلك التقنية المرور بمراحل معينة، تتطلب كل مرحلة منها، إيفاء عدة مطالب شدد عليها المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم «إيفاب»، المعني بتطبيق تلك التقنية في دوريات العالم.

وكان الاتحاد قد شكل لجنة ضمت علي حمد عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وخالد الدوخي مدير إدارة التحكيم الأسبق، بصفتهما أعضاء في المجلس التشريعي «إيفاب»، وضمن اللجنة الدولية المسؤولة عن تطبيق ومراجعة وتنقيح تجربة الفيديو، والتي تضم نخبة من المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم.

وكان الدوخي حضر جانباً من معسكر الإعداد لقضاة الملاعب أواخر أغسطس الماضي، حيث قام بإلقاء عدة محاضرات عن تلك التقنية، وكيفية تنفيذها، والخطوات اللازم اتباعها من أجل التنفيذ داخل الملعب، وشرح الحالات التي يحق لكل حكم أن يطلب الاستعانة بالفيديو فيها، ومتى وكيف يتدخل الحكم المساعد الخاص بالفيديو في قرار حكم الساحة، وغيرها من الأمور الفنية.

وتشير التوقعات أن اتحاد الكرة لن يبدأ التطبيق الفعلي لتلك التقنية في مباريات دوري الخليج العربي للمحترفين، إلا مع نهاية الدور الأول على أقل تقدير، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب على التقنية، وأيضاً بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة ومنها توقيع عقد للتطبيق مع المجلس التشريعي الدولي، وجامعة هولندية متخصصة في الدراسات التحليلية ستكون مهمتها مراقبة تنفيذ تلك التجربة في دورينا. ... المزيد
     
 

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