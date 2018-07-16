رونالدو: أنا مختلف عن الآخرين

روما (أ ف ب)

أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه «مختلف» عن اللاعبين الآخرين في سنه الذين ينتقلون إلى الصين للحصول على صفقات مالية ضخمة، وقال رونالدو، 33 عاماً، في مؤتمر صحفي أمس، لدى تقديمه رسمياً في يوفنتوس الإيطالي: «أنا مختلف عن اللاعبين الآخرين الذين يعتقدون أن مسيرتهم تنتهي عندما يصلون إلى سني. أريد أن أثبت أنني لست مثل الآخرين، أنا مختلف».

وتابع: «ليس لدي ما أثبته لأي شخص، الأرقام موجودة. الجميع يعرف ما فعلته لكرة القدم، لكنني طموح وأحب التحديات، ولا أحب البقاء في مكاني. بعد ما فعلته في مانشستر وريال مدريد، أريد أن أترك بصمتي في يوفنتوس».

وكان ريال مدريد قد أعلن في العاشر من يوليو الحالي انتقال لاعبه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، وأكد الأخير لاحقاً أن قيمة الصفقة تبلغ 100 مليون يورو على مدى سنتين.