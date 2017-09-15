83 ناشئاً في ورشة التحكيم بأكاديمية النصر

دبي (الاتحاد)

دشن قسم الأنشطة الثقافية والمجتمعية والبروتوكول بنادي النصر برنامجه الثقافي للموسم الجديد، بتنظيم ورشة عمل حول «التحكيم الرياضي» بقاعة المحاضرات بأكاديمية النصر لكرة القدم.

تأتي هذه المحاضرة في إطار سلسلة من المحاضرات التثقيفية للأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي فرق الأكاديمية بالتعاون مع لجنة الحكام باتحاد الكرة حول قوانين كرة القدم، وأحدث التعديلات التي يُقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم سنوياً، وذلك لاستيعاب هذه القرارات واحترام الحكام في أرضية الملعب خلال المنافسات.

ألقى المحاضرة صالح محمد المرزوقي الحكم الدولي السابق، وشهدت حضور 83 لاعباً بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لفرق تحت 14 و15 و16 و18 سنة، الذين تجاوبوا مع المحاضر ودار بينهم نقاش حول أحدث التعديلات في قوانين كرة القدم، وقام المرزوقي بعرض بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل ومناقشتها مع الحضور، وكيفية التعامل معها واستيعابها من أجل تسهيل الأمور على اللاعبين والحكام في أرضية الملعب.

وفي الختام، قام محمد كاهور رئيس قسم الأنشطة الثقافية والمجتمعية والبروتوكول، وأحمد صالح مدير الأكاديمية، بتكريم المرزوقي وتسليمه درع النادي وشهادة تقدير على جهوده في إنجاح الورشة.

وأكد أحمد صالح مدير أكاديمية النصر، أن الغاية الأساسية من عقد هذه الورش هو تعزيز عملية بناء اللاعب بشكل متكامل من جميع النواحي، ومنها الجانب المتعلق بالتحكيم عبر المعرفة الخاصة بقواعد اللعبة وكيفية التعامل معها وتقبل القرارات المتعلقة بها، وهي من الأساسيات التي تساهم في رفع ثقافة اللاعب على المدى الطويل، خصوصاً مع سعينا في النصر لغرس الروح الرياضية لدى لاعبي الأكاديمية، وأهمية العمل على تطوير المستوى وتقبل النتيجة النهائية دائماً.