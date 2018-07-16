وفاة مصور فلسطيني من «اليرموك» في سجون الأسد

بيروت (أ ف ب)

توفي المصور الفلسطيني نيراز سعيد، الحائز جائزة «الاونروا» للتصوير الفوتوغرافي، والمعتقل منذ 3 سنوات في السجون السورية، بحسب زوجته التي اتهمت النظام بقتله. وكتبت لميس الخطيب على صفحتها على موقع فيسبوك جملة مختصرة بالعامية «ما في أصعب من أن أكتب هذا الكلام...بس نيراز ما بموت عالساكت»، مضيفة «قتلوا حبيبي وزوجي، قتلوا نيراز، قتلوك يا روحي. نيراز استشهد بمعتقلات النظام السوري»»، من دون أن تضيف أي تفاصيل. وكتب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن نيراز، المعتقل منذ 2015، قتل تحت التعذيب.

من جهة أخرى، قالت منظمة حقوقية أمس: «إن السلطات التركية أوقفت إجراءات تسجيل اللاجئين السوريين الجدد «كلياً باستثناء قلة» ما يحرمهم من خدمات ضرورية ويعرضهم لخطر الترحيل». وتأوي تركيا نحو 3,5 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب، ونالت إشادات عالمية لسخائها منذ تفجر النزاع في 2011، لكن وجودهم المستمر يثير توترات اجتماعية متزايدة. وأوضحت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن تعليق إجراءات التسجيل الذي يعد خطوة رئيسية للاجئين الواصلين حديثاً «يؤدي إلى عمليات ترحيل غير قانونية وعودة بالإكراه إلى سوريا والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم».