3 مباريات في انطلاق دوري «الرديف»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تنطلق اليوم مباريات دوري الخليج العربي للرديف بثلاث مواجهات تجمع النصر مع الشارقة وعجمان والجزيرة، والظفرة والإمارات، بينما تستكمل الجولة غداً بثلاث مباريات تجمع حتا مع شباب الأهلي دبي، ودبا الفجيرة مع الوحدة حامل لقب البطولة بمسماها القديم (دوري 21 سنة)، والوصل مع العين.

وتعود البطولة بمسمى جديد بعد أن أجرت عليها لجنة دوري المحترفين بعض التعديلات هذا الموسم، بدلا من دوري 21 سنة الذي كان يتم تنظيمه في المواسم الثلاثة الأخيرة قبل أن يتم إلغاؤه، ويتم تنظيم دوري الرديف وهو يعنى بالفئة العمرية تحت 20 سنة، استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية في الدوريات الأوروبية، وتُنظم مسابقة دوري الرديف إلى جانب دوري الشباب تحت 18 عاماً، والذي يشرف عليها اتحاد الكرة.

وحددت اللجنة الفنية بدوري المحترفين أعمار اللاعبين المشاركين في دوري الرديف في الموسم المقبل 2017- 2018، من خلال أربع فئات تضم الأولى، تسجيل 22 لاعباً مواطناً من مواليد 1998-1999 (تحت 19 و18 عاماً، وفي الفئة الثانية ثلاثة لاعبين مواليد 1997 (20 عاماً)، بجانب اثنين من الفئة العمرية 1998 وحتى 2001 من الوافدين أو أبناء المواطنات في الفئة الثالثة، إضافة إلى السماح بمشاركة ثلاثة لاعبين من المقيدين في سجلات الفريق الأول كفئة رابعة.

وانطلقت مسابقة دوري الرديف بالتزامن مع مسابقات «المحترفين» موسم 2008- 2009، واستمرت بالمسمى ذاته على مدار ستة مواسم قبل إطلاق مسمى دوري تحت 21 على البطولة موسم 2014- 2015، والتي توج بلقبها العين، ليعود المسمى القديم بداية من الموسم الجديد 2017- 2018.