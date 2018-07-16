«الجامعة» تستعجل إعداد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان

القاهرة(وام)
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الإسراع بإعداد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، منوهاً إلى أنها ستساهم في تعزيز تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ووضع أسس جديدة للتنسيق والتحرك العربي على مستوى المجتمع الدولي، للدفاع عن القضايا العربية العادلة.
جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها نيابة عنه منير الفاسي مدير ادارة حقوق الانسان بالجامعة العربية، أمام احتفالية الجامعة باليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اليوم.
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ونوه إلى دور اللجنة وجهودها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن انتهاكات حقوق الانسان لأبناء الشعب الفلسطيني تصدرت جدول أعمال اجتماعات اللجنة منذ أول دورة لها في مارس 1969، حيث قامت برسم معالم التحرك العربي على المستويين الإقليمي والدولي للتخفيف من المعاناة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، في سعيهم لتأمين حقوقهم الاساسية المشروعة، وفضح الانتهاكات المتواصلة واللاانسانية لسلطات الاحتلال الاسرائيلية بحق المدنيين والنساء والأطفال والمعتقلين والأسرى، والتي لم تسلم منها أيضاً جثامين الشهداء. وشدد أبو الغيط على أهمية دور اللجنة العربية لحقوق الإنسان في تكريس حقوق الانسان، في ظل التحديات الراهنة والمنعطف الصعب والخطير الذي تمر به الأمة، معرباً عن تطلعه لتعزيز عمل اللجنة وتطوير أدائها، بما يرتقي لمستوى تطلعات المواطنين.
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وقال: «إن الإنجاز الأبرز المتمثل في البند الدائم على جدول أعمال اللجنة هو التصدي لانتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة»، مؤكداً أن إسرائيل كيان غاصب ومحتل للاراضي العربية، وعليها ضرورة الالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية كافة، الصادرة عن الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وأهمية احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني»، مضيفاً: «وستظل اللجنة تحمل أمانة المسؤولية».
وحذر شموط من خطورة «التسييس» الذي أكد أنه يمثل التهديد الأوسع نطاقاً على منظومة حقوق الإنسان في المنطقة.