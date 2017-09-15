تأجيل عمل «الرقابة المالية» إلى الدور الثاني

معتز الشامي (دبي)

تتجه النية لدى اتحاد الكرة لتأجيل بدء عمل لجنة الرقابة المالية المكلفة الإشراف على تنفيذ الأندية قانون سقف الرواتب، وهي اللجنة التي سبق وأعلن الاتحاد تشكيلها قبل أشهر عدة، لكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على آلية عمل اللجنة وكيفية الرقابة أو كيفية عملها مع الأندية، من أجل رصد مدى الالتزام بقانون سقف الرواتب وفق الشرائح الأربع المعلن عنها سابقاً.

يأتي ذلك مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة لقانون سقف الرواتب الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العمومية يونيو الماضي، والذي شهد تقسيم عقود اللاعبين إلى 4 فئات، حيث يتم تسكين عدد من اللاعبين في كل فئة، بما يغطي القائمة كاملة، ووفق التصور الجديد الذي وافقت عليه العمومية، يجب ألا يزيد سقف الرواتب على 2 مليون و400 ألف للفئة الأولى، نزولاً حتى 600 ألف لأقل الفئات، كما يشهد الموسم الجاري، تطبيق السقف أيضاً على أندية الدرجة الأولى لأول مرة منذ إطلاق القانون قبل أكثر من 5 سنوات مضت.

وتفيد المتابعات بأن توجه الاتحاد يهدف إلى منح الأندية مهلة لتوفيق أوضاع عقود لاعبيها، لتتماشى مع التعديلات الجديدة التي يفرضها قانون سقف الرواتب، ويتوقع أن يتم التطبيق بشكل عملي وواقعي لتصورات تلك اللجنة، اعتباراً من مباريات الدور الثاني، فضلاً عن شرح آليات التعامل مع القانون الجديد وكيفية الالتزام به، من خلال دعوة الأندية لورشة عمل من قبل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، للحديث حول هذا الجانب بحسب المصادر الرسمية في الاتحاد.

وانتقد رياضيون، عدم تفعيل لجنة الرقابة المالية، والانتقادات التي توجه للاتحاد في هذا الجانب، لا سيما أنها تأتي في مرحلة تشهد عدم تنفيذ العديد من الوعود التطويرية التي كان يتحدث عنها مسؤولو الاتحاد، وستكون الأزمة المتوقع نشوبها، هي تحديد عدد اللاعبين في كل فئة، حيث إن هناك أندية يزيد عدد لاعبيها في الفئة الأولى الآن على 4 لاعبين، في ظل استمرار العقود القديمة، وإبرام عقود جديدة، تضع أصحابها ضمن الفئة الأولى أيضاً، وهو ما قد يؤدي لمشكلات قانونية.