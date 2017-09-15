العين - الوصل.. 5 وجوه لـ «الكلاسيكو الأول»

صلاح سليمان (العين)

في إسبانيا هناك الريال والبارسا، وفي إنجلترا اليونايتد وليفربول، وإيطاليا، اليوفي وميلان، والسعودية، الهلال والنصر، وفي مصر، الأهلي والزمالك.

وهنا العين والوصل.

من الصعب أن تختصر مواجهة اليوم بين«الزعيم» و«الإمبراطور» بكلمة «الكلاسيكو» وفقط، لأنه أكثر من مجرد كلاسيكو.

خمس وجوه تطل علينا في موقعة اليوم، الماضي بعراقته والحاضر بتحدياته والمستقبل بأحلامه.