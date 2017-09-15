الوحدة - دبا الفجيرة.. «الغلبة عنابية» في حوار «التفوق المطلق»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يرجح التاريخ كفة «أصحاب السعادة» على حساب «النواخذة» قبل اللقاء الأول للفريقين مساء اليوم، في دوري الخليج العربي، وسبق لهما المواجهة 6 مرات، جاءت «الغلبة» فيها «عنابية» 5 مرات، والتعادل مرة واحدة بنتيجة 2 - 2، في الدور الثاني للموسم الماضي.

فهل يكون هذا التعادل بداية مرحلة جديدة لـ «النواخذة» في كسر عقدة «أصحاب السعادة»، أم يكون لصاحب الأرض كلمته.

ويلتقي الفريقان للمرة الثانية في الجولة الأولى، بعد لقائهما في الموسم قبل الماضي، وكان حينها دبا الفجيرة وافداً جديداً، ونجح «العنابي» في اكتساح «النواخذة» برباعية، منها هدفان بتوقيع تيجالي.

والمباراة تحمل طابعاً آخر، حيث تجمع لاعبين سبق وأن دافعا عن شعار المنافس، مثل طارق الخديم وخالد إبراهيم في صفوف الوحدة، أو فهد الظنحاني وناصر عبد الهادي في دبا الفجيرة، ويعتبر الأخير حالة خاصة، حيث انتقل الصيف الماضي إلى الوحدة، ولعب أمام ناديه الأصلي الذي عاد إليه من جديد معاراً هذا الموسم.