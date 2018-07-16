إريتريا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الإثيوبية

أديس أبابا (وكالات)

أعادت إريتريا فتح سفارتها في إثيوبيا، أمس، في إشارة جديدة على تحسن سريع في العلاقات بين الدولتين اللتين أنهيتا قبل أسبوع أزمة عسكرية استمرت عقدين بعد حرب قتل فيها عشرات الآلاف. وقام رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بإعادة فتح السفارة الإريترية في أديس أبابا، حيث رفع الزعيمان علم إريتريا داخل السفارة التي تم تجديدها حديثاً، فيما عزفت فرقة موسيقية عسكرية السلام الوطني الإريتري، ثم قام الزعيمان بجولة في المبنى. ووصف يماني ميسكيل، وزير الإعلام الإريتري، على «تويتر»، إعادة فتح السفارة بأنها «إنجاز جديد في علاقات السلام والصداقة القوية والخاصة التي يبنيها البلدان في هذه الأوقات الصعبة».

بإعادة فتح هذه السفارة في أديس أبابا، تنتهي زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام للرئيس الإريتري إلى اثيوبيا، لترسيخ وقف الأعمال العدائية بين البلدين. وزار أفورقي خلال الأيام الثلاثة التي استغرقتها زيارته التاريخية إثيوبيا، معرضاً صناعياً مهماً، وشارك في مأدبة عشاء وحفل موسيقي شارك فيهما آلاف الإثيوبيين.

وأتت هذه الزيارة بعد التوقيع في أسمرة في التاسع من يوليو الحالي على «إعلان مشترك للسلام والتعاون»، ينهي عقدين من الحرب بين البلدين، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

يذكر أنه عندما وصل الرئيس الإريتري إلى أديس أبابا يوم السبت، احتشد آلاف لاستقباله على طول طريق (بولي رود) الرئيس في أديس أبابا، مرتدين قمصاناً عليها صور الزعيمين.

وكانت إثيوبيا وإريتريا قد تبادلتا إبعاد دبلوماسييهما في بداية الحرب بينهما بين 1998 و2000، خصوصاً بسبب خلاف حول حدودهما المشتركة. وأسفرت تلك الحرب عن حوالى 80 ألف قتيل. ثم أدى الرفض الإثيوبي تطبيق قرار في 2002 اتخذته لجنة مدعومة من الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود، إلى عداء طويل بين البلدين.

لكن آبي، رئيس الوزراء الشاب الإصلاحي الذي عين في أبريل، أعلن الشهر الماضي إرادة إثيوبيا تطبيق اتفاق سلام موقع في عام 2000 في العاصمة الجزائرية مع إريتريا، والخلاصات التي توصلت إليها بعد سنتين اللجنة الدولية المستقلة حول ترسيم الحدود.

ويسمح التقارب لإثيوبيا، البلد غير الساحلي الذي يعيش فيه 100 مليون نسمة، وصاحب أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، باستخدام موانئ إريتريا. كما أن تحسن العلاقات، ربما يساعد إريتريا على تجاوز عقود من العزلة.