شباب الأهلي دبي - حتــا .. الظهور التاريخي لـ «الفرسان الثلاثة»

منير رحومة (دبي)

بعد عمل إداري كبير خلال الصيف، لاستكمال إجراءات دمج الشباب ودبي مع الأهلي، وعقب تحضيرات فنية طويلة، لتحقيق الانسجام، تحت قيادة كوزمين «عميد» مدربي دوري الخليج العربي، يسجل لاعبو «الشباب والأهلي ودبي» ظهورهم الأول، تحت مظلة الفريق نفسه، في كيان رياضي جديد، وبعد أن كانوا «الجيران المتنافسين»، على مدار تاريخ دورينا، بمبارياتهم القوية والمثيرة في

«ديربي ديرة»، تتغير الصورة اليوم بـ «لم الشمل»، والتوحد بألوان فريق واحد، لينطلقوا في سباق «النسخة 44» لدورينا، بعزيمة الفرسان الثلاثة، من أجل تحقيق طموحات مختلفة وأهداف أكبر، وجعل الكيان الرياضي الجديد، منارة رياضية مشرفة محلياً وخارجياً.

ولن تكون مهمة شباب الأهلي دبي سهلة على ملعبه اليوم، لأن حتا يعتبر من الفرق الخطيرة التي تقدم عروضاً فنية قوية، خاصة أمام الأندية الكبيرة، بفضل التطور في المستوى الذي شهده الفريق مع جوكيكا، وامتلاك «الإعصار» نخبة من اللاعبين السريعين، سواء من المواطنين أو الأجانب، والذين بإمكانهم مفاجأة أي دفاع، وعرض الفريق في كأس الخليج العربي أمام العين، يعد إنذاراً لبقية أندية الدوري.

ديوب ماكينة الأهداف