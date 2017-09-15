معتز الشامي (دبي)

يعود اتحاد الكرة إلى نقطة البداية، في البحث عن مدرب جديد يقود منتخبنا الوطني، للإعداد والتحضير لكأس آسيا 2019، التي ينتظرها عشاق الكرة الإماراتية، لتكون خير تعويض عن إخفاق التأهل للمونديال. يأتي ذلك، بعد موافقة الاتحاد الإماراتي على رحيل باوزا «بالتراضي»، لقيادة الأخضر السعودي في المونديال، خلفاً للهولندي فان مارفيك.

وكان باوزا قد قدم خطته للإعداد والتجهيز لكأس آسيا 2019، والتي اعتمدت على 4 محاور أساسية، هي المتابعة الدقيقة للدوري، زيارة الأندية وبناء جسر للتواصل مع مدربيها، مع الاهتمام بمتابعة مباريات دوري الدرجة الأولى لاكتشاف أفضل المواهب، والتخطيط لاستغلال أيام الفيفا لتنظيم تجمعات للمنتخب، وأداء وديات دولية قوية مع منتخبات عالمية، وتجديد قائمة المنتخب، وضم وجوه شابة قادرة على تطوير أداء الأبيض وتجديد دمائه والمنافسة على المستوى الدولي.

ومن المنتظر، أن يتم عقد اجتماع طارئ للجنة المنتخبات برئاسة ابن غليطة، لمناقشة ملف المدرب المحتمل لقيادة الأبيض حتى آسيا 2019، كما يتوقع أن يتم إعادة تشكيل اللجنة، وضم أعضاء جدد لها بعد استقالة كل من الدكتور موسى عباس وعبد الله صقر، من عضويتها منذ مايو ويونيو الماضيين، فيما تتجه النية لعدم استمرار ابن غليطة في منصب رئاسة اللجنة، التي ينتظر أن يتم اختيار أحد الأعضاء لرئاستها بعد الاستقرار على مدرب بديل للأرجنتيني باوزا. وتفيد المتابعات بأن تأخر باوزا في التعرف إلى اللاعبين وقدراتهم، بسبب حداثة عهده بدورينا، وبدوريات ومنتخبات المنطقة بشكل خاصة وقارة آسيا عموماً، يعد أهم السلبيات التي يحاول اتحاد الكرة تفاديها خلال مناقشة ملف المدرب المحتمل لقيادة المنتخب، ما يرفع من أسهم الأسماء التي تقود أندية دورينا، وعلى رأسها الروماني كوزمين مدرب الأهلي، عميد المدربين في الدوري الإماراتي، وصاحب أكبر سجل من الإنجازات مع العين والأهلي، فضلاً عن خبرته الكبيرة بالكرة الإماراتية، وبالكرة الآسيوية بشكل عام، وتردد اسم كوزمين باعتباره بديلاً مناسباً لباوزا، لكونه لن يحتاج وقتاً طويلاً، لمعرفة اللاعبين والدوري.

الجنيبي: الاستقرار على «البديل» سريعاً