الإمارات تواصل جهود إعادة تأهيل البنية التحتية في شبوة

شبوة (وام)

أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حرص قيادة الدولة الرشيدة على الوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن ومساعدتهم على تجاوز الظرف الصعب الذي يعيشونه، مشددة على أنها ستواصل دعمها السخي للمشاريع الحيوية الهامة التي تخدم المواطن اليمني بدرجة أساسية، وتسهم في تطبيع الحياة المعيشية لسكان محافظة شبوة. وثمن سلطان النعيمي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في شبوة، في تصريح له بمناسبة مرور عام على انطلاق عمل الهلال الأحمر الإماراتية في المحافظة اليمنية، الجهود المبذولة من قبل الفريق الميداني للهيئة الذي صال وجال في عموم مديريات المحافظة متلمساً احتياجات المواطنين ومقدماً لهم يد العون والمساعدة، داعياً أعضاء الفريق إلى تكثيف تلك الجهود لما من شأنه خدمة أهلهم ووطنهم.

وجسدت دولة الإمارات خلال عام من البذل والعطاء في شبوة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أصدق معاني الإخاء والمحبة لأشقائهم في اليمن، وذلك بوقوفها الدائم والمستمر خلال هذه الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد جراء الحرب الغاشمة التي شنتها مليشيا الحوثي الإيرانية. وفي الخامس عشر من يوليو 2017 انطلق فريق عمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في ربوع محافظة شبوة المترامية الأطراف شرقاً وغرباً واضعاً نصب عينيه خدمة أهالي وسكان المحافظة، وحريصاً كل الحرص على إيصال المساعدات الإنسانية للمستهدفين كافة. وفي السياق، تفقد سلطان النعيمي سير العمل في مشروع صيانة طريق «جلعة - بلحاف» الدولي الرابط بين «شبوة - عدن - حضرموت» وذلك انطلاقاً من حرص «الهلال الأحمر» الدائم على دعم المشاريع الخدمية في المحافظة. وأكد النعيمي حرص الهلال الأحمر الإماراتية على إنجاز المشروع في وقته المحدد وبالمواصفات المتفق عليها، مشيراً إلى أن المشروع من شأنه زيادة النشاط التجاري والاجتماعي بين كل القرى والمناطق التي يمر بها باعتباره خطاً حيوياً، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين اليمنيين في هذه المنطقة من ساحل شبوة.