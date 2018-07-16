الديوك قادرون على التتويج من جديد !

برلين (د ب أ)

كان هدف واحد فقط من رباعية المنتخب الفرنسي في شباك نظيره الكرواتي في المباراة النهائية لكأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا والتي انتهت بفوز فرنسا 4/‏ 2، مسجلاً من قبل لاعب تجاوز عمره الثلاثين عاماً، وهو الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي وجه الكرة إلى داخل شباك منتخب بلاده بالخطأ.

أما الأهداف الثلاثة الأخرى لفرنسا، فقد سجلت من لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 27 عاماً، بل كان النجم كيليان مبابي (19 عاماً) ثاني أصغر لاعب يسجل في المباراة النهائية بتاريخ المونديال، بعد الأسطورة البرازيلي بيليه الذي حقق الرقم القياسي في مونديال 1958.

وكان رافاييل فاران، لاعب ريال مدريد الإسباني، والبالغ من العمر (25 عاماً) بمثابة اللاعب المخضرم في دفاع المنتخب الفرنسي الذي يضم أيضاً صامويل أومتيتي (24 عاماً) ولوكاس هيرنانديز (22 عاماً) لاعبي برشلونة وأتلتيكو مدريد، على الترتيب، وبنيامين بافارد (22 عاماً) لاعب شتوتجارت الألماني، والذي سجل هدفاً ثميناً في شباك الأرجنتين في دور الستة عشر.

وعلى مقعد بدلاء المنتخب الفرنسي، وجد عثمان ديمبلي (21 عاماً) لاعب برشلونة، وكورنتين توليسو (23 عاماً) لاعب بايرن ميونيخ الألماني، بينما لم يكن كينجسلي كومان (22 عاماً) لاعب بايرن ضمن القائمة التي اختارها ديشامب للبطولة.