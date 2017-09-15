تمساح يهاجم صحفياً

كولومبو (أ ف ب)

عثرت الشرطة السريلانكية أمس على جثة الصحفي بول ماكلي 24 عاماً الذي يعمل لحساب صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية قتله تمساح، في قاع بحيرة بلدة باناما الساحلية، في جنوب شرق الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، بحسب ما كشف ناطق باسم الشرطة. وقال مسؤول في الشرطة كان الشاب عالقاً في الوحل، وتغطي 6 أو 7 جروح ساقه اليمنى. وبحسب الصحافة السريلانكية، كان الشاب يمضي عطلة في الجزيرة مع أصدقائه، وكان على الشاطئ وذهب في نزهة فضاع في منطقة تنتشر فيها التماسيح. ومن النادر حدوث هجمات من هذا القبيل في سريلانكا، لكن السلطات حذرت أخيراً سكان المناطق التي عمتها الفيضانات في موسم الأمطار من خطر تعرضهم لهجمات من تماسيح.