«الهلال» تدعم العملية التعليمية في الضالع

عدن (وام)
وضعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حجر الأساس لعملية إعادة ترميم وتأهيل مدرسة الشهيد علي عثمان ناجي بمنطقة «المركولة» في الضالع، ضمن خطتها لدعم العملية التعليمية في المحافظة. وتأتي عمليات إعادة تأهيل وترميم المدارس اليمنية لتجسد تنوع الدعم الذي تقدمه الهيئة للشعب اليمني، والذي يشمل المجالات الإنسانية كافة. وأشاد نبيل العفيف وكيل محافظة الضالع المنسق العام بالجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة والدعم الذي تقدمه للشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية، إضافة للمشاريع التي تأتي في إطار «عام زايد» لإعادة تطبيع الحياة في محافظة الضالع بشكل خاص والمحافظات المحررة عامة. وقال: «إن الدعم غير المتناهي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وصل إلى كل منزل ومنطقة ومديرية ومحافظة في اليمن، فيما يأتي دعمها للتعليم انطلاقاً من أهمية وعظمة رسالة العلم ودوره في صناعة الأجيال وبناء جيل متسلح بالعلم، جيل قادر على بناء المستقبل الواعد».
من ناحيته، أثنى محسن الحنق مدير عام مكتب التربية والتعليم على وقوف الإمارات حكومةً وشعباً إلى جانب الشعب اليمني في هذا الظرف الذي يواجهه، منوهاً إلى ما توليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتية للقطاع التعليمي من أهمية خاصة. وعبر أهالي المنطقة عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لإعادة الحياة إلى أحد صروح العلم في «المركولة» التي حرمت من التعليم لسنوات بسبب ما حدث لهذه المدرسة من عبث بمحتوياتها وتضررها بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد. وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على اهتمامها وتقديمها الدعم في المجالات كافة، مشيدين بكل الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في منطقة «المركولة» والمناطق المختلفة من مديرية الضالع والممثلة في إعادة بناء وترميم وتأهيل المدارس التعليمية بمناسبة عام زايد 2018 في اليمن. وشددوا على أن هذه المواقف ستبقى شاهداً على متانة وصلابة مواقف الإمارات المشرفة تجاة الضالع خاصة والمحافظات المحررة عامة.
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