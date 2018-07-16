«الهلال» تدعم العملية التعليمية في الضالع

عدن (وام)

وضعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حجر الأساس لعملية إعادة ترميم وتأهيل مدرسة الشهيد علي عثمان ناجي بمنطقة «المركولة» في الضالع، ضمن خطتها لدعم العملية التعليمية في المحافظة. وتأتي عمليات إعادة تأهيل وترميم المدارس اليمنية لتجسد تنوع الدعم الذي تقدمه الهيئة للشعب اليمني، والذي يشمل المجالات الإنسانية كافة. وأشاد نبيل العفيف وكيل محافظة الضالع المنسق العام بالجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة والدعم الذي تقدمه للشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية، إضافة للمشاريع التي تأتي في إطار «عام زايد» لإعادة تطبيع الحياة في محافظة الضالع بشكل خاص والمحافظات المحررة عامة. وقال: «إن الدعم غير المتناهي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وصل إلى كل منزل ومنطقة ومديرية ومحافظة في اليمن، فيما يأتي دعمها للتعليم انطلاقاً من أهمية وعظمة رسالة العلم ودوره في صناعة الأجيال وبناء جيل متسلح بالعلم، جيل قادر على بناء المستقبل الواعد».

من ناحيته، أثنى محسن الحنق مدير عام مكتب التربية والتعليم على وقوف الإمارات حكومةً وشعباً إلى جانب الشعب اليمني في هذا الظرف الذي يواجهه، منوهاً إلى ما توليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتية للقطاع التعليمي من أهمية خاصة. وعبر أهالي المنطقة عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لإعادة الحياة إلى أحد صروح العلم في «المركولة» التي حرمت من التعليم لسنوات بسبب ما حدث لهذه المدرسة من عبث بمحتوياتها وتضررها بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد. وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على اهتمامها وتقديمها الدعم في المجالات كافة، مشيدين بكل الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في منطقة «المركولة» والمناطق المختلفة من مديرية الضالع والممثلة في إعادة بناء وترميم وتأهيل المدارس التعليمية بمناسبة عام زايد 2018 في اليمن. وشددوا على أن هذه المواقف ستبقى شاهداً على متانة وصلابة مواقف الإمارات المشرفة تجاة الضالع خاصة والمحافظات المحررة عامة.

وفي سياق متصل، وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية عقدين لإعادة تأهيل خزان مياه «الطلائع» بـ«فوة» وربطه بمدينة الشيخ خليفة السكنية بالمكلا في محافظة حضرموت اليمنية. يأتي توقيع العقدين في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة في «عام زايد» للارتقاء بمستوى الخدمات التنموية ودعم مشاريع البنية التحتية وضمن جهود استكمال الترتيبات كافة لتسليم المدينة السكنية لمستحقيها من المواطنين اليمنيين. وأكد محمد عبيد الشامسي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتية في حضرموت، عقب مراسم التوقيع بحضور المهندس وهيب غانم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي باليمن، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في عدة مجالات إنسانية ومساعدة المتضررين، مشيراً إلى حرص الهيئة على تأهيل المدينة السكنية وتجهيزها بالاحتياجات الأساسية كافة من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وغيرها من المستلزمات لتكون جاهزة لاستقبال ساكنيها. من جانبه أشاد وهيب غانم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها القطاع التنموي، وقال إن المشروع ذو أهمية كبيرة نظراً لحجم الفئة المستفيدة منه في ظل عدم وصول المياه إلى العديد من المناطق الداخلية.