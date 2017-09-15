ليدي جاجا.. حزينة جداً

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أعلنت المغنية الأميركية ليدي جاجا عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن أنها أُدخلت المستشفى بسبب «أوجاع»، ما اضطرها إلى إلغاء حفلتها المقررة الجمعة في مهرجان للروك في ريو دي جانيرو البرازيلية.. وغردت نجمة البوب قائلة «أيها البرازيليون أنا حزينة جداً لأن وضعي الصحي لا يؤهلني للمشاركة في مهرجان «روك إن ريو».. فقد أُدخلت المستشفى، لأني أشعر بأوجاع ويهتم بي أفضل الأطباء. مرفقة الرسالة بصورة لذراعها والمصل الذي حقنت به.

وكانت ليدي جاجا 31 عاماً أعلنت إصابتها بألم عضلي ليفي، ما سيضطرها إلى التوقف لفترة محددة عن الغناء في ختام جولتها العالمية في ديسمبر المقبل، حيث يتسبب هذا المرض المزمن بأوجاع متعددة تترافق مع اضطرابات في المزاج.

وسبق للمغنية أن اضطرت في مطلع الشهر الحالي إلى إلغاء حفلة في مونتريال بسبب التهاب في الحنجرة والجهاز التنفسي أصيبت بهما خلال حفلة في الهواء الطلق في نيويورك.