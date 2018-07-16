استقبال تاريخي للاعبي كرواتيا

زغرب (أ ف ب)
استقبل منتخب كرواتيا استقبال الأبطال من قبل عشرات الآلاف من مشجعيه لدى عودته إلى زغرب أمس، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى.
وخسرت كرواتيا في نهائي مونديال روسيا أمام فرنسا 2-4 الأحد.
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ومرت طائرة المنتخب فوق المحتشدين برفقة طائرات عسكرية، وبعد هبوطها على المدرج، خرج اللاعبون بقيادة نجم الوسط لوكا مودريتش، وسط صيحات المشجعين في المطار.
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وكتب على إحدى اللافتات «هكذا يحب الكرواتي»، وعلى أخرى «عددنا قليل ولكن لدينا الإيمان وهذا يكفي».
وقالت الطبيبة سانيا كلاييتش لفرانس برس «أغلقت مكتبي للترحيب بأبطالنا».