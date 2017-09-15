«الاضطرابات والتغذية والتدخين».. ثلاثية الأمراض

لندن (رويترز)

أظهرت دراسة دولية، أن أمراض القلب والتبغ جاءت في مرتبة متساوية مع الصراعات والعنف من ضمن أكثر الأمور المسببة للوفاة في عام 2016 ، بينما تسببت التغذية السيئة والاضطرابات العقلية في أشد الأمراض بالنسبة للبشر. ووجدت دراسة «العبء العالمي للمرض» التي نشرت على الموقع الإلكتروني لدورية لانسيت أمس الأول، أنه في الوقت الذي يتزايد فيه متوسط العمر المتوقع تتزايد معه أيضاً السنوات التي يعيشها الإنسان بصحة سيئة. وأظهرت الدراسة أن الفترة التي يعيشها الأشخاص من حياتهم في معاناة مع المرض أكبر في الدول الفقيرة منها في الدول الغنية، وقال كريستوفر موراي مدير معهد المقاييس الصحية والتقييم بجامعة واشنطن الذي قاد فريق الباحثين في الدراسة: «الموت مُحفز قوي على مستوى الأفراد والدول لمواجهة الأمراض التي تتسبب في وفاتنا بمعدلات مرتفعة.. ولكننا أقل تحمساً بكثير لمواجهة الأشياء المسببة لهذه الأمراض».

وأضاف، أن مشاكل السمنة والنزاعات والأمراض العقلية عقبة تحول دون أساليب الحياة النشطة والقوية، وجدت الدراسة التي شارك فيها 2500 باحث من 130 دولة حول العالم أنه في عام 2016 كانت التغذية السيئة مرتبطة بنحو واحد من كل خمس حالات وفاة حول العالم، وقتل التبغ 7.1 مليون شخص.

وتوصلت الدراسة إلى أن الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية والنزاعات والإرهاب تزايدت عالمياً، وأن الأمراض غير المعدية أو المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري تسببت في 72% من حالات الوفاة عالمياً.