مترو باريس يكرم النجوم

باريس (د ب أ)

على مدار الأيام القليلة المقبلة، يستطيع مواطنو العاصمة الفرنسية باريس أن ينعموا بالاحتفال بإنجاز المنتخب الفرنسي الذي توج بلقب كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك خلال وجودهم في محطات مترو أنفاق العاصمة.

واحتذت هيئة النقل في باريس بسلطات النقل في العاصمة البريطانية لندن، وقررت تعديل أسماء ست من محطات مترو باريس لتكريم المنتخب الفرنسي ومديره الفني ديدييه ديشامب. وتقرر تعديل اسم محطة «شانزليزيه كليمانسو» الشهيرة أسفل شارع الشانزليزيه العريق والمؤدي إلى «قوس النصر» لتصبح «ديشان إليزيه كليمانسو». كما جرى تغيير اسم محطة «نوتر دام دي شان» مؤقتاً إلى «نوتر ديدييه ديشامب». وتحول اسم محطة مترو «شارل ديجول إتوال» أسفل «قوس النصر» إلى «2 إتوال» في إشارة إلى أن المنتخب الفرنسي سيعلق على قميصه الآن النجمة الثانية.