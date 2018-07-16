عشرات الآلاف يحتفلون بأبطال العالم

باريس (أ ف ب)

شارك المنتخب الفرنسي لكرة القدم جماهيره أمس الاحتفالات الصاخبة في شارع الشانزيليزيه الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس بعد فوز الفريق بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

وتجول لاعبو الفريق على متن حافلة مكشوفة في الشارع الباريسي العريق، وسط عشرات الآلاف من المشجعين، ولوح اللاعبون لمواطنيهم الذين أطلقوا قنابل الدخان ذات اللونين الأبيض والوردي، وسط هتافات هائلة لنحو 100 ألف مشجع طبقاً لتقديرات الشرطة الفرنسية.

وعمد اللاعبون إلى تغيير قمصان اللعب إلى قمصان بيضاء يحمل كل منها نجمتين في إشارة إلى فوز الفريق باللقب العالمي الثاني في تاريخ فرنسا. كما وضع اللاعبون على أعناقهم أربطة عنق كتب عليها «أبطال العالم».

وفي الوقت نفسه، قدمت بعض طائرات القوات الجوية بعض العروض بخروج مسارات العادم بالألوان الأزرق والأبيض والأحمر، ألوان العلم الفرنسي. وكان منتخب فرنسا المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه قد توجه إلى ساحة الشانزليزيه للاحتفال باللقب مع عشرات الآلاف من المشجعين فور وصوله من العاصمة الروسية موسكو.