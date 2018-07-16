صحيفة أميركية: صقور اللوبي الصهيوني أخذوا أموال قطر وانقلبوا عليها

دينا محمود (لندن)

أكدت صحيفة «باكنر بيزنيس دَيلي» الأميركية أن حملة الدعاية والتضليل التي تشنها قطر في الولايات المتحدة واستعانت فيها بصقور اللوبي الصهيوني هناك، قد أتت بنتائج عكسية للغاية، وذلك بعدما انفضت الكثير من هذه الشخصيات اليهودية من حول الدوحة، رغم الأموال الطائلة التي أنفقتها عليها منذ صيف العام الماضي، بما شمل تنظيم رحلاتٍ باذخة لعددٍ كبير من أشد أنصار إسرائيل في أميركا إلى الدويلة المعزولة.

وفي مقالٍ حمل عنوان «كيف عادت الاستراتيجية اليهودية لقطر بالوبال عليها»، استعرضت الكاتبة «كارولين بيسكاتي» أسماء خبراء الدعاية والعلاقات العامة اليهود الذين رفعوا راية العصيان في وجه «نظام الحمدين» خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتبرأوا علناً من علاقات التعاون معه، بعدما قادتهم هذه العلاقات إلى أروقة المحاكم مُتهمين بالضلوع في المؤامرات التي تدبرها الدوحة ضد منتقديها في الولايات المتحدة.

على رأس هذه الأسماء - كما أشار المقال -«نيكولاس ميوزِن»؛ الناشط اليهودي المتشدد والمساعد السابق لعضو مجلس الشيوخ «تيد كروز»، والذي تعاقد النظام القطري مع شركته «ستونينجتون ستراتيجيز» في أغسطس الماضي لتبييض صورته على الساحة الأميركية، مقابل حصولها على 50 ألف دولار شهرياً، زيدت إلى 300 ألف اعتباراً من أواخر 2017.

وأبرزت الكاتبة ما نشره «ميوزِن» على حسابه على موقع «تويتر» مطلع الشهر الماضي، من أن شركته لم تعد تمثل دولة قطر من الآن فصاعداً. وقالت إن هذا الإعلان تزامن مع تصريحاتٍ لاذعةٍ أدلى بها «مورتون كلاين» رئيس المنظمة الصهيونية لأميركا، وهاجم فيها قطر بدعوى أنها «فشلت في القيام بما هو صائب»، كاشفاً عن أنه زار الدوحة في يناير الماضي لـ«القتال من أجل إسرائيل.. والشعب اليهودي».