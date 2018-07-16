قرقاش لقطر: فضيحة الحسابات الوهمية درس للاعتبار

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ما يجب الانتباه له من ملف الحسابات الوهمية المتضخمة لقطر على «تويتر» هو وهم الاعتماد على استراتيجية إعلامية زائفة لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن التضخيم الكاذب والحركة المستمرة دون تقدم عقدّت مأزق «المرتبك» ولَم تعالجه. وشدد على أن فضيحة الحسابات الوهمية درس للاعتبار، مشيراً إلى أنه يجب على قطر أن تعمل على حل أزمتها بعيداً عن المرتزقة وأوهام متضخمة بدت حقيقتها. وقال معاليه في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «ما يجب أن ننتبه له من ملف الحسابات الوهمية المتضخمة هو وهم الاعتماد على استراتيجية إعلامية زائفة لإنهاء الأزمة، التضخيم الكاذب والحركة المستمرة دون تقدم عقدّت مأزق المرتبك ولَم تعالجه». وأوضح معاليه: «مسألة حفظ ماء الوجه يجب تجاوزها لأن المستشارين لم يحسنوا إدارة هذا الجانب، وفضيحة الحسابات الوهمية درس للاعتبار، المهم أن تكون المقاربة القادمة أكثر عملية وتسعى إلى تفكيك أزمة المرتبك وحلّها بعيداً عن المرتزقة وأوهام متضخمة بدت حقيقتها». وأضاف معاليه: «لعلها لحظة الاعتماد على مواطني قطر وحكمتهم ورغبتهم بتجاوز سياسات لم يستشاروا فيها، بعيداً عن سياسة شراء الدعم والاعتماد المفرط على التضخيم الإعلامي وتوظيف الشركات القانونية والعلاقات العامة. لعلها لحظة الثقة بدل مسلسل الارتباك».