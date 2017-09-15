العبدان: المعرض يستكمل مبادرات «مهرجان أبوظبي»

إبراهيم الملا (الشارقة)

ضمن استراتيجية ثقافية طموحة، واستناداً إلى معايير دقيقة لتعميم وإيصال صوت وملمح الفن الإماراتي إلى الخارج، تنظم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون حالياً معرضاً بعنوان: «إمارات الرؤى» الذي انطلق في الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

الفنان علي العبدان، يشارك في المعرض بلوحة «المقهى الشعبي»، وفي حديثه لـ«الاتحاد» أشار بداية إلى أن معرض «إمارات الرؤى» يستكمل المبادرات الثقافية والدبلوماسية والدولية لمهرجان أبوظبي، مضيفاً أن المعرض يتضمن برنامجاً تعليمياً وجولات تعريفية للزوار، وكتاباً بطبعة خاصة ومحدودة للمرة الأولى باللغتين العربية والألمانية.

ولفت العبدان إلى أن المشاركة الإماراتية تشمل طيفاً واسعاً من الأسماء الإبداعية المحلية، بدءاً من جيل الرواد ووصولاً إلى المواهب الشابة والصاعدة، وبمختلف الأعمال الفنية المتراوحة بين اللوحة الواقعية، إلى الأعمال التركيبة والبنائية، إلى مفاهيم النحت الحديثة، والفيديو آرت، والكولاج وغيرها.

وفي سؤال عن طبيعة مشاركته في المعرض، أوضح العبدان أن اختيار لوحته «المقهى الشعبي» جاء بالتنسيق مع مؤسسة «بارجيل» لصاحبها الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، حيث تعد اللوحة من مقتنيات المؤسسة منذ العام 2010، مضيفاً أنها تجمع في تنفيذها بين أسلوبي الكولاج والرسم بالأكليريك، وهي تتحدث عن بدايات وصول البضائع الحديثة إلى المنطقة، حيث تعاطى الناس معها بشكل تلقائي، وجُيّرت لمصلحة الوضع المحلي، وقال إن اللوحة تنقل صورة التواصل الثقافي بين الأهالي المقيمين، وبين الزوار العابرين وسط الأسواق وقرب الموانئ القديمة، وبالتالي تستدعي اللوحة المزاج العام في أواسط القرن الماضي.