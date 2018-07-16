ألمانيا تنفي صحة «المقابلة المزعومة» لوزيرة الدفاع مع «الشرق» القطرية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

في مؤشر جديد على استمرار الأكاذيب التي تتسم بها سياسة «نظام الحمدين»، نفت وزارة الدفاع الألمانية مزاعم وسائل إعلام قطرية حول تصريحات للوزيرة أورسولا فون دير لاين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي أقيمت الأسبوع الماضي في بروكسل.

ونشرت وسائل إعلام قطرية مقابلة مزعومة مع وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، تم نشرها الجمعة الماضي، في صحيفة «الشرق» القطرية، كما تم نشرها باللغة الإنجليزية في صحيفة «الخليج تايمز» القطرية أيضاً، وروّجت لها «قناة الجزيرة» في نشراتها الإخبارية.

ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية «فرانك فاينريش» أن تكون وزيرة الدفاع الألمانية «أورسولا فون دير لاين» قد أجرت مقابلة مع صحيفة «الشرق» القطرية، مؤكداً أن «المقابلة لم تحصل».

وجاء نفي المتحدث خلال مؤتمر الحكومة الألمانية الصحفي، حيث أكد أن المقابلة المزعومة للوزيرة مع الصحيفة القطرية لا أساس لها من الصحة، وأنها لم تحصل، مضيفاً أن «الاقتباسات الواردة في الصحيفة القطرية غير صحيحة».