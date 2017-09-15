«الرحال» لـ «خالد شعفار» في برلين

فاطمة عطفة (أبوظبي)

في معرض "إمارات الرؤى" الذي يقام في برلين، تأتي مشاركة الفنان شعفار بمجموعة من الأعمال الفنية تحمل عنوان: "الرحّال". وفي حديثه لـ"الاتحاد"حول مشاركته في المعرض الذي يعد تجمعاً فنياً كبيراً خارج الإمارات، يقول شعفار: جاء "الرحال" بدعم من حي دبي للتصميم 3، وهو تصميم معاصر في عملية البناء في العمارة القديمة "العريش"، والذي حاز قبولاً واسعاً في مهرجان "شباك" في لندن.

ويتابع شعفار موضحاً، أنه يعتبر نفسه مصمماً معمارياً أكثر من كونه فناناً تشكيلياً، مشيراً إلى أن فكرة "الرحّال" لم تكن فقط لمحة عن الماضي، أو تحديث الماضي، بل فكرته تدرس كيفية بناء العريش القديم، والخطوات التي كانت تعتمد في بناء العريش. ويضيف أنه بنى أيضاً مكاناً ثانياً مستوحى من العريش الخارجي".

هل من تصميم مميز في نظر الفنان خالد، وما الجديد الذي يعمل عليه الآن، يقول: "جميع الأعمال التي صممتها عزيزة عليَّ كما هي محبة الأولاد عند الأم، لكن: خط النخلة هو الأعز لأنه من توقيعي الخاص، وكل القطع في هذه المجموعة عزيزة عليَّ من تعليقة الثياب إلى الطاولات أو المقاعد الصغيرة (الستول). هذا خط مميز وأنا أجدد فيه بين فترة وأخرى، على أساس أن يدخل في المجلس. أما الجديد بعد معرض برلين في شهر 11 فيوضح أن لديه أسبوع التصميم في دبي، إضافة إلى مشاريع عدة فيها تعاون مع شركات عالمية، منها شركة من تشيكوسلوفاكيا خاصة بالإضاءة، وشركة ثانية للسجاد، وهناك مشروع مشترك، كما عملنا في السنة الماضية، بالتعاون مع مصممين من الإمارات ومؤرخين بتصميم من فرنسا لعمل يصادف مع افتتاح "متحف اللوفر بأبوظبي".