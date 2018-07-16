«الشرعية» تطلق عملية عسكرية واسعة غربي صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)
حررت قوات الشرعية اليمنية المسنودة بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، أمس، مواقع استراتيجية غربي محافظة صعدة، شمالي البلاد.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية واسعة في مديرية «شداء»، غربي المحافظة، وافتتحت جبهة جديدة في خامس مديرية بالمحافظة. وبحسب المصادر فإن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين مليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى في المديرية. وتمكنت قوات الجيش وفق المصادر من تحرير جبال «كعب الجابر»، وقرية «الحصامة»، أولى مناطق المديرية، في حين لا تزال المعارك على أشدها وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية. وخلفت المعارك وغارات التحالف مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى تدمير آليات وأطقم قتالية.
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بالتزامن، دكت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في قرية «شرف العنيين»، موقعة في صفوف المليشيا قتلى وجرحى. تأتي هذه الاشتباكات في وقت تدفع فيه المليشيا الحوثية بتعزيزات واستحداث مواقع جديدة في منطقتي «مكائر، وهيجة سجنبة»، في أطراف مديرية جبل حبشي. إلى ذلك، دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية في مواقع الخط الأمامي بمحيط «جبل العويد، وتبة عبدالقوي، والبركنه، وأطراف عزلة القحيفة»، بمديرية مقبنة. وخلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية.
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وفي محافظة حجة، أسقط تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية ميدي. وقال مصدر عسكري إن التحالف أسقط، صباح أمس، طائرة مسيرة للحوثيين في ميدي قبل أن تحقق أهدافها، أو تدخل ضمن النطاق العملياتي العسكري.