«الشرعية» تطلق عملية عسكرية واسعة غربي صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

حررت قوات الشرعية اليمنية المسنودة بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، أمس، مواقع استراتيجية غربي محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية واسعة في مديرية «شداء»، غربي المحافظة، وافتتحت جبهة جديدة في خامس مديرية بالمحافظة. وبحسب المصادر فإن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين مليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى في المديرية. وتمكنت قوات الجيش وفق المصادر من تحرير جبال «كعب الجابر»، وقرية «الحصامة»، أولى مناطق المديرية، في حين لا تزال المعارك على أشدها وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية. وخلفت المعارك وغارات التحالف مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى تدمير آليات وأطقم قتالية.

في غضون ذلك، ‏شهدت الجبهة الغربية لمدينة تعز، جنوبي البلاد، أمس، اشتباكات عنيفة بين قوات الوطني اليمني ومليشيات الحوثي الإيرانية. وقال مصدر ميداني إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية تركزت شمالي غرب معسكر الدفاع الجوي، غربي المدينة. وبحسب المصدر فإن المعارك اندلعت بعد محاولات تسلل للمليشيا الحوثية إلى قرب الخطوط الأمامية في الدفاع الجوي، وتبة «الخزان». بالتزامن، دارت معارك مماثلة بين قوات الجيش والمليشيات في محيط معسكر «اللواء 35 مدرع». في غضون ذلك، شهدت الجبهة تبادلا للنيران بين الجيش الوطني والانقلابيين في مواقع «جبل القارع»، و«الدفاع الجوي»، و«وادي الزنوج»، امتد إلى «تبة ياسين»، وقريتي «الصرة، والدار»، شمالي «جبل هان». وفي مديرية «جبل حبشي»، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات الحوثية تركزت في منطقة «العنيين»، في «جبل الخضر»، و«تبة الجبورية»، و«التبة الصفراء».

بالتزامن، دكت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في قرية «شرف العنيين»، موقعة في صفوف المليشيا قتلى وجرحى. تأتي هذه الاشتباكات في وقت تدفع فيه المليشيا الحوثية بتعزيزات واستحداث مواقع جديدة في منطقتي «مكائر، وهيجة سجنبة»، في أطراف مديرية جبل حبشي. إلى ذلك، دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية في مواقع الخط الأمامي بمحيط «جبل العويد، وتبة عبدالقوي، والبركنه، وأطراف عزلة القحيفة»، بمديرية مقبنة. وخلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية.

وفي سياق متصل، أحبطت قوات الجيش اليمني، أمس، هجوماً شنته مليشيا الحوثي الإيرانية على مواقع في جبهة «ناطع» بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقال قائد «كتائب النصر» التابعة للجيش العقيد ناصر علي القحيح إن قوات الجيش في محور «بيحان» تمكنت من إحباط هجوم للمليشيا الانقلابية على مواقع الجيش في جبهة «ناطع». وأوضح ان المليشيا فشلت في إحراز أي تقدم في الجبهة، مؤكداً أن المليشيا تكبدت خلال المعارك قتلى وجرحى في صفوفها. وأكد العقيد الحارثي أن قوات الجيش بالمرصاد لأي اختراقات أو محاولات تسلل تقوم بها المليشيا الحوثية. إلى ذلك شن عناصر المقاومة الشعبية في جبهة «ذي ناعم» بمحافظة البيضاء، هجوماً عنيفاً على مواقع الانقلابيين في الجبهة. وذكر مصدر ميداني أن عناصر المقاومة شنوا هجمات متزامنة على مواقع المليشيا في مناطق «جرجرة وكعواش ومنعض وعباس» بمديرية ذي ناعم، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن تكبد المليشيا خسائر بشرية كبيرة.

وفي محافظة حجة، أسقط تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية ميدي. وقال مصدر عسكري إن التحالف أسقط، صباح أمس، طائرة مسيرة للحوثيين في ميدي قبل أن تحقق أهدافها، أو تدخل ضمن النطاق العملياتي العسكري.