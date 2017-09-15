"الهوية والإبداع" في ندوة بـ "إمارات الرؤى" اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تقام اليوم ضمن معرض "إمارات الرؤي" ندوة حوارية بمشاركة سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، تتناول مواضيع "الهوية الإماراتية" و"الإبداع الإماراتي". يتبع الندوة حفل للفنان طارق يمني "بنِنسُلَر: إيقاعات خليجية على أنغام الجاز"، حيث يجمع موسيقى الجاز بفنون العيالة من دولة الإمارات، بالإضافة إلى العرضة القطرية والعرضة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، وغيرها من ألوان الموسيقى الخليجية التي تستكشف التشابهات والاختلافات بينها وبين موسيقى الجاز العالمية.

وشهد معرض "إمارات الرؤى"، المعرض الأول والأكبر من نوعه خارج الدولة والذي يعد تظاهرة فنية تشكيلية تضم أعمال أكثر من 50 فناناً تشكيلياً إماراتياً، ويستمر طوال الفترة من 13 سبتمبر لغاية 29 أكتوبر 2017، ضمن فعاليات "أسبوع الفن في برلين"، التي تنعقد في قاعة "مي كوليكترز/ مؤسسة أولبريخت"، برلين من 13 لغاية 17 سبتمبر، حضوراً كبيراً بعد يومين من افتتاحه، حيث يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وتنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والذي افتتح أول أمس بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، توماس أولبريخت، مؤسس قاعة "مي كوليكترز.

ويهدف المعرض حسب تصريح هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى تقديم "أعمال أكثر من 50 فناناً تشكيلياً إماراتياً، ليعرّفوا العالم بتجاربهم، وإبداعهم، وجماليات وطنهم، وتسامح وإيجابية ثقافتهم، وفرادة دورهم الحضاري". مؤكدة "أن توفير منصات عالمية لتسليط الأضواء على الفنانين الإماراتيين وإبداعاتهم يترجم حرص القيادة الإماراتية على ترسيخ دور الدولة عالمياً كحاضنة للفنون ومنصة للإبداع العربي والعالمي، وانسجاماً مع هذه الرؤية الرائدة نسعى في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لتقديم الفن الإماراتي للجمهور العالمي تحفيزاً لعلاقات وقيم الدبلوماسية الثقافية، وإسهاماً في ترسيخ دور الإمارات كقوة عالمية ناعمة تؤثر إيجابياً في العالم".

كما أكد سعادة غوتس لينغنتال، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الإمارات العربية المتحدة: "أنّ المعرض يساهم بلا شك في تعميق الفهم الثقافي وترسيخ العلاقات بشكل أكبر بين البلدين، ويسرني أن تصبح الثقافة دعامةً إضافيةً أخرى لعلاقاتنا القيّمة. وعلاوةً على ذلك، فإن مساعينا لتعزيز التبادل الثقافي المتنامي تتجلى بشكل واضح في الأنشطة المتنوعة لمعهد "جوته" والمدارس الألمانية العاملة في دولة الإمارات، فضلاً عن التعاون المتواصل بين جامعات البلدين. ونعقد الأمل في ذلك أيضاً على معرض "إمارات الرؤى" الذي يسلط الضوء على تنوع الثقافة الإماراتية ومنجز فن التشكيل الإماراتي المبدع".