مصلون يطردون الحوثيين من مساجد صنعاء

عدن (الاتحاد)

أقدمت ميليشيات الحوثي الإيرانية على إغلاق عدد من مساجد العاصمة صنعاء، عقب رفض المصلين طباعة ورسم الشعارات الطائفية التي تروج لها الميليشيات في المساجد.

وأفاد الأهالي في منطقة «سعوان» بأن الحوثيين أغلقوا مسجد «عمار بن ياسر» وعدداً من المساجد الأخرى في صنعاء، عقب رفض المصلين تعليق ورسم شعارات الميليشيات الطائفية على جدران المساجد، وأضاف الأهالي أن الميليشيات الحوثية اقتحمت المساجد بالقوة ودون مراعاة حرمة دور العبادة. وتقوم الميليشيات بطبع الآلاف من شعاراتها في صنعاء وتعلقها على جدران المؤسسات الحكومية والجامعات والشركات والمساجد، تمهيداً لإقامة احتفالاتها الطائفية المعروفة بذكرى «الصرخة» المستوحاة من النهج الطائفي الإيراني.