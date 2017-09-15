مريم جمعة فرج

قصائد من فضاء لا حدود له سوى حدود الرؤية الشخصية لنساء، اختارت الشاعرة الصحفية والباحثة «سعدية مفرح» أن تقتفي أثرهن في سلسلة مفازات، مقالات بطلاتها مشابهات لما ورثته عن جدتها من موروث الحكي: «رحلت جدتي في بدايات مراهقتي، لكن شغفي بعوالمها المسحورة ظل دائماً يراود سكوني». الفضاء ذاته المكان الذي ولدت فيه أسطورة العينين الزرقاوين مكتسية ثوب الغرابة والغربة في حيز جغرافي كالصحراء. من أعماق تلك المفازات الشحيحة في معلوماتها عن النساء، يفتش قلم سعدية مفرح عن مادة خصبة للكتابة عن المرأة الأسطورة، لا من أجل شيء كامرأة كان باستطاعتها أن ترى مسافة ثمانين كيلو متراً، صدقها أو لا تصدقها، ولكن للرهان على أخرى تجاوز بصرها حد الرؤية العادية للأمور بتفنيده للمحرم.

روايات ترد في كتاب «أسطورة زرقاء بكحل أسود» وقصائد ربما تعمد التاريخ تجاوزها بعض الشيء- لتبقى في الغالب محفوظة في صدور الناس وأغانيهم الشعبية- عن نساء من الصحراء العربية لم تكن إحداهن مغلوبة على أمرها، ليقف إبداعها عند حد الستر «لحكايات النساء البدويات المبللة بالأشواق والحنين والحرمان». الجرأة، القوة، الفصاحة، الحكمة هي المعادلة الصعبة التي تأهلت بسببها كل واحدة من النساء الواردة أسماؤهن في الكتاب للقب أسطورة حقيقية، تتجلى في قصائدها العلاقة العضوية بين المبدع والإنسان. شعر كالمطر على شحه تميز به تاريخ الجزيرة العربية وعرفت عنه قوة الاجتراح واللا مهادنة، وهو على قلته إبداع لا يُخشى البوح ببعضه.

ترسل «صيته» لوعتها غيرى من الحبيب «سرور» اللاهي عنها برحلة قنص لنساء من الغيد الفاتنات: أنا بوادي الرس داري ظليلة، وصويحبي يتلي المها بالصواهيد، ليته إلا صاد المها عنه أشيله، أشيل أنا عن صاحبي جملة الصيد، شفي سرور ولا أتمنى بديله، عليه ضيعت الحيا والمناقيد.

أما «عشرقة المحاربية» التي لم يكن الحب بالنسبة لها قالباً جاهزاً للاستهلاك، بل كان ابتكاراً، فقد تجاوز تفكيرها به حدود الزمان والمكان حتى كاد يطمس لجرأته فتقول: جريت مع العشاق في حلبة الهوى، ففقتهم سبقاً وجئت على رسلي، فما لبس العشاق من حلل الهوى، ولا خلعوا إلا الثياب التي أبلي. وهذه «موضي» التي يفضحها شعر الحنين للزوج فلا تتوقف عن نظمه على الرغم من غيرته أن يعجب بشعرها بقية الرجال، فيطلقها ويأتي طلاقها في أبيات تقول: ليا جيت موضي يامناي ومظني، وصل سلامي لبنت ماضين الأفعال، وقله تراها طالق الحبل مني، اللي قصيده يلعبه كل رجال».

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