«حرب أميركية».. رواية المستقبل الممزق سياسياً وعنصرياً

أحمد عثمان (باريس)

حينما صدرت الرواية الأولى «حرب أميركية» للروائي المصري عمر العقاد في الولايات المتحدة، في الربيع، بعد أشهر قليلة على تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم، لم تتحاشَ وسائل الإعلام الربط بين هذه الرواية وأميركا المحطمة في عام 2017. ومن هذه المسألة، تلقفت دور النشر في مختلف الدول الرواية وترجمتها، وفي فرنسا، صدرت الرواية بترجمة لوران باروك قبل أيام قليلة عن مطبوعات فلاماريون المرموقة، بالعنوان الإنجليزي نفسه.

«طوال الصفحات المخيفة، يزأر الصراع الذي يخشاه بعضنا اليوم والذي سيجعل من أميركا دولة تمزقها الأيديولوجيات المتناقضة. في نظرة العقاد المعتمة، هذا التمزق يفضي إلى الانقسام والحرب المميتة في آنٍ واحد»، هكذا كتب رون تشارلز في «الواشنطن بوست». بينما كتب الروائي جوستين كرونين في «نيويوك تايمز»: «من المغري، في هذه المرحلة، مرحلة الانقسام المخيفة، النظر إلى كل رواية معتمة على أنها شيء من الوثيقة المهمة، عمل صحفي عن المستقبل. حرب أميركية محتملة تثير القلق، رواية أميركا المستقبل الممزقة بانتماءاتها السياسية والقبلية». رواية «تثير القلق»، وهذا ما يصيب القارئ على امتداد هذه الرواية، التي لا نعرف عبر صفحاتها أين الحقيقة؟ أين الخيال؟ وما الذي يثير القلق كثيراً: أهو الاحتباس الحراري أو العودة إلى النزعات القومية؟ أهي العنصرية في البلاد الغربية؟ اختار عمر العقاد امرأة، فكرة عبقرية، إذ كان من السهل عليه أن يمنح الأسلحة والرغبة في القتل لرجل. سارات شستنوت، فتاة صغيرة في الفصل الأول وامرأة شاخت قبل الأوان في الفصل الأخير. شخصية غير مألوفة، نراها تشيخ وتتطور مع الافتتان الممتزج بالرعب من دون أن تتمكن من كراهيته كذريعة لكل الشرور التي تتأهب لارتكابها. هي ذي الدراما! بفهم من هي هذه المرأة، لا بد من العودة إلى اسمها: «تدعى سارة ت. شستنوت، بيد أنها شبت باسم سارات، تبعاً لسوء فهم جرى في المدرسة (...) إذ قرأت المعلمة حرف التاء مربوطاً إلى اسمها: سارات. في أذني الفتاة الصغيرة، هذا الاسم الجديد أكال. سارة تنتهي بتنهد واهن، (آه) ضعيفة تتلاشى في العواء، بينما سارات تصفق كشرك دب». وهكذا ستتحول سارات إلى شرك. شرك قاتل.