جامعة الدول العربية تؤكد استمرار دعم الشرعية في اليمن



تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يوليو 2018 القاهرة (وكالات) أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الموقف العربي ثابت تجاه القضية اليمنية، هو ذاته الموقف الذي أكدته القمم العربية من خلال قرارات وتوصيات الجامعة العربية على المستويات كافة. وأشار أبو الغيط خلال لقائه أمس، السفير اليمني في مصر محمد مارم، إلى أن موقف الجامعة العربية موحد وجامع بتفويض التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن للوقوف إلى جانب مطالب استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 2216. وجدد أبو الغيط موقف جامعة الدول العربية من مطالب الشعب اليمني، ورؤية الشرعية اليمنية في تحقيق السلام العادل، وإيقاف عبث الميليشيات بأمن واستقرار اليمن والمنطقة وأمنها القومي.