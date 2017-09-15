كريم العراقي في أمسية الشعر والموسيقا

السيد حسن (الفجيرة)

نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، مساء أمس الأول، أمسية شعرية أحياها الشاعر العراقي كريم العراقي، تحت رعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس الهيئة، وبحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وحمدان كرم الكعبي، مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وذلك على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وبدأ العراقي الأمسية بقصيدة عن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم قرأ عدداً من القصائد الغنائية المشهورة التي تغنى بها الفنان كاظم الساهر، وذلك على صوت العواد عبدالنور غالي تارة، ومغناه بصوته تارة أخرى. ومن القصائد التي قرأها الشاعر «المعطف» و«المحكمة» و«هند». ثم ألقى قصيدته الشهيرة عن العراق وغيرها من القصائد الوطنية والعاطفية.

وفي نهاية الأمسية التي شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، قام الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، بتكريم الشاعر كريم العراقي.