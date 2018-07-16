«التعاون الخليجي» يساند جهود استعادة الشرعية

الرياض (وكالات)

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض، أمس، مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني.

وفي مستهل الاجتماع رحب الزياني بوزير الخارجية اليمني، مؤكداً مساندة مجلس التعاون للحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة الشرعية والحفاظ على أمن واستقرار وسيادة اليمن بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن. وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، والجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار في المحافظات اليمنية المحررة، بالإضافة إلى جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى محافظات اليمن كافة، كما تم تدارس أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد اليمنيين. وعبر الجانبان عن تأييدهما للبيان الذي أصدره تحالف دعم الشرعية في اليمن بخصوص ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من بعض المعلومات المغلوطة بشأن الأطفال الذين فقدوا حياتهم في النزاع المسلح في اليمن. وأكدا على أهمية أن تستند مثل تلك التقارير إلى معلومات موثقة ومن مصادر معتمدة، لا أن تستقي معلوماتها من جهات مشكوك في صدقيتها ودأبت على تزويد المنظمات الدولية بمعلومات وبيانات غير صحيحة خدمة لأهدافها السياسية.