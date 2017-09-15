جمال سند السويدي يدشن كتابه الجديد «لا تستسلم.. خلاصة تجاربي»

أبوظبي (الاتحاد)

قام سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بزيارة لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في مملكة البحرين الشقيقة، يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017، حيث التقى الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، بحضور عبد الرضا عبدالله الخوري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين الشقيقة.

وتمت خلال هذه الزيارة، مناقشة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، والتطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة، كما تمت مناقشة سبل التعاون بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات التي تدخل في نطاق اهتمام المركزين، وكذلك إعداد أوراق بحثية متخصصة، حيث تم تأكيد أهمية مثل هذا التعاون بين المركزين وتبادل الخبرات بينهما، وذلك من أجل البحث عن حلول ومقاربات للتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي إطار الزيارة التي يقوم بها سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لمملكة البحرين، دشن سعادته كتابه الجديد الذي يحمل عنوان «لا تستسلم.. خلاصة تجاربي»، في حفل نظمه لهذه المناسبة مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» في قاعة البحرين بفندق الفورسيزنز بالعاصمة البحرينية المنامة، بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، ونبيل بن يعقوب الحمر، مستشار العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة لشؤون الإعلام، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة، وعبد الرضا عبدالله الخوري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والدكتور عبدالله الريسي، مدير عام الأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوسف البنخليل، رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، ومحمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحريني، والدكتور إبراهيم محمد جناحي، الرئيس التنفيذي لتمكين في البحرين، والأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور عبدالله المدني، والإعلامية سوسن الشاعر، وجمع غفير من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والفكرية والإعلامية والمهتمين، وعدد من سفراء الدول العربية والدبلوماسيين بمملكة البحرين.

وقال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: «جمال السويدي مفكر عربي نفخر به كبحرينيين وكعرب على ما يقدمه، قرأنا كتبه في الماضي، والآن نقرأ تجاربه التي تتناول صبره وشخصيته، وسأبدأ بقراءة الكتاب من الآن، لأنه عصارة تجربة مفكر كبير في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي».