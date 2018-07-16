الجيش يواصل انتزاع الألغام الحوثية في الجوف



تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يوليو 2018 الجوف (الاتحاد) انتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني في محافظة الجوف، نحو 100 لغم وعبوة ناسفة كانت زرعتها الميليشيات الحوثية بمديرية «خب الشعف» قبل دحرهم منها. وأكد قائد لواء الحسم ورئيس عمليات حرس الحدود العميد هادي حمران الجعيدي، أن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع وتفكيك قرابة 100 لغم وعبوة ناسفة متنوعة الأحجام والمهام كان الحوثيون قد زرعوها على جنبات الطرق الرئيسية والفرعية والشعاب والمزارع. وأوضح العميد الجعيدي أن أكثر من 10 أسر في «خب الشعف» وعددا من المناطق المجاورة لها قد تعرضت لمخاطر انفجارات هذه الألغام أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد تحريرها من المليشيا، والتي عكست مستوى الحقد الذي تكنه مليشيا الموت الحوثية لأبناء الشعب. ولفت إلى أن عشرات المواشي التابعة للأهالي قد لقيت حتفها جراء الألغام التي تم زرعها في الشعاب وأماكن الرعي، مؤكداً أن عمليات الكشف عن الألغام لاتزال مستمرة حتى تطهير المنطقة منها بما يخدم أمن وسلامة الأهالي.